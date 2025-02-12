Sibirya Kurdu Traktör Direksiyonunda: Kar Üzerinde Yolculuk Kamerada!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ‘Çakır’ isimli Sibirya kurdunun traktör sürme anları, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Sahibiyle birlikte traktör yolculuklarına alışkın olan Çakır, karlı arazide direksiyon başına geçti. Sahibinin gözetiminde traktörü yönlendiren Çakır’ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.