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Sibirya Kurdu Traktör Direksiyonunda: Kar Üzerinde Yolculuk Kamerada!

Sibirya Kurdu Traktör Direksiyonunda: Kar Üzerinde Yolculuk Kamerada!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 14:56

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ‘Çakır’ isimli Sibirya kurdunun traktör sürme anları, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Sahibiyle birlikte traktör yolculuklarına alışkın olan Çakır, karlı arazide direksiyon başına geçti. Sahibinin gözetiminde traktörü yönlendiren Çakır’ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, karla kaplı arazide seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin bulunduğu anlar dikkat çekti.

Görüntülerde, karla kaplı arazide seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin bulunduğu anlar dikkat çekti.

Traktör sevdasıyla bilinen Çakır, sahibinin de gözdesi haline geldi. Traktörü çok sevdiğini belirten sahibi, Çakır’ı yolculuklarında hiç yanından ayırmadığını söyledi.

Traktör sevdasıyla bilinen Çakır, sahibinin de gözdesi haline geldi. Traktörü çok sevdiğini belirten sahibi, Çakır’ı yolculuklarında hiç yanından ayırmadığını söyledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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