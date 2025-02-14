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İlişkilerde Hesabı Erkek mi Öder? Rapçi Lvbel C5 İlişki Klişelerini Yorumladı!

İlişkilerde Hesabı Erkek mi Öder? Rapçi Lvbel C5 İlişki Klişelerini Yorumladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 18:12

Sevgililer Günü gelmişken ünlü rapçi Lvbel C5’e en çok tartışılan ilişki klişelerini sorduk! Son dönemde HAVHAVHAV şarkısıyla gündemde kalmayı başaran genç rapçi, aşk ve ilişkiler konusundaki kalıplaşmış yargıları kendi üslubuyla yorumladı.

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“İlişkide hesabı erkek ödemeli”, “Güçlü kadınlar erkeği korkutur” gibi klişeleri yorumlayan Lvbel C5, katılmadığı cümleleri balon gibi patlattı.

“İlişkide hesabı erkek ödemeli”, “Güçlü kadınlar erkeği korkutur” gibi klişeleri yorumlayan Lvbel C5, katılmadığı cümleleri balon gibi patlattı.

Peki sizce hangi ilişki klişeleri gerçekten doğru, hangileri balon?

Peki sizce hangi ilişki klişeleri gerçekten doğru, hangileri balon?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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