İlişkilerde Hesabı Erkek mi Öder? Rapçi Lvbel C5 İlişki Klişelerini Yorumladı!

Sevgililer Günü gelmişken ünlü rapçi Lvbel C5’e en çok tartışılan ilişki klişelerini sorduk! Son dönemde “HAVHAVHAV” şarkısıyla gündemde kalmayı başaran genç rapçi, aşk ve ilişkiler konusundaki kalıplaşmış yargıları kendi üslubuyla yorumladı.