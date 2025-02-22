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Tepki Çekeden İddia: Suriye Türkiye’ye 150 Dolarlık Vize Şartı Getirdi

Tepki Çekeden İddia: Suriye Türkiye’ye 150 Dolarlık Vize Şartı Getirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.02.2025 - 15:43

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.

Geçen aylarda Suriye yönetiminin Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 oranında artırdığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tepkileri artıracak yeni bir iddia ortaya atıldı. 

İddiaya göre Suriye, Türkiye’ye vize şartı getirdi. Türkiye’den giriş yapacakların 3 aylık vize için 150 dolar ödeyeceği ileri sürüldü. Dışişleri Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetime sahne oluyor. Ülkenin kalkınması için bir dizi reform çalışmaları sürüyor.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetime sahne oluyor. Ülkenin kalkınması için bir dizi reform çalışmaları sürüyor.

Geçen aylarda Suriye'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 300'e varan oranda artırdığı ortaya çıkmıştı. Sık sık Suriye'nin yeni yönetimiyle dostluk mesajı veren Türkiye'de bu karar pek çok kişinin şaşkınlı ve tepkisiyle karşılanmıştı.

Şimdi ise tartışmalı yeni bir iddia ortaya atıldı. Suriye'nin Türkiye'ye vize şartı getirdiği ileri sürüldü.

Şimdi ise tartışmalı yeni bir iddia ortaya atıldı. Suriye'nin Türkiye'ye vize şartı getirdiği ileri sürüldü.

Yeni yönetimin ülkelere uygulayacağı vize ücretlerini paylaştığı iddia edildi. Listede en çok dikkat çeken ise Türkiye oldu.

Bu görselin Suriye’nin yeni vize ücretleri listesi olduğu ileri sürüldü. Görselde yer alan ifadelere göre 4 ülke vizeden muaf tutuldu. İkinci grupta yer alan Türkiye’ye 150 dolar vize şartı konuldu.

Bu görselin Suriye’nin yeni vize ücretleri listesi olduğu ileri sürüldü. Görselde yer alan ifadelere göre 4 ülke vizeden muaf tutuldu. İkinci grupta yer alan Türkiye’ye 150 dolar vize şartı konuldu.

Görselin Türkçe'ye çevirisi şöyle 👇 

🔴Birinci Grup

Ülkeler: Ürdün, Lübnan, İtalya, Moritanya

Geçerlilik Süresi: Vizeye ihtiyaç duyulmaz (geçerlilik süresi 1 yıl)

🔴İkinci Grup

Ülkeler: Kuveyt, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan

Geçerlilik Süresi: 3 ay (çoklu giriş)

Ücret: 150$ (100 dinar)

🔴Üçüncü Grup

Ülkeler: Tunus, Brezilya, Arjantin, Şili, Küba, Venezuela, Bolivya, Meksika, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka, Maldivler, Endonezya, Malezya, Singapur, Kıbrıs, Mali, Çad, Moritanya, Nijerya, Güney Sudan, Sudan, Cibuti, Komor Adaları

Geçerlilik Süresi: Yabancılar için 15 gün, Araplar için 1 ay

Ücret: 40$

🔴Dördüncü Grup

Ülkeler: Orta Asya, Doğu Avrupa, Balkanlar, Batı Afrika, Fas, Cezayir, Sudan, Eritre, Madagaskar, Ruanda, Tanzanya, Kongo, Somali, Kenya, Uganda, Malavi, Zambiya, Angola, Mozambik, Esvatini, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Güney Afrika, Güney Kore, Vietnam, Tayland, Myanmar, Filipinler, Japonya, Moğolistan, Avustralya ve Pasifik Adaları

Geçerlilik Süresi: Yabancılar için 15 gün, Araplar için 1 ay

Ücret: 125$

🔴Beşinci Grup

Ülkeler: İspanya, İsveç, Norveç, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Umman, Mısır

Geçerlilik Süresi: Yabancılar için 15 gün, Araplar için 1 ay

Ücret: 150$

🔴Altıncı Grup

Ülkeler: Kenya, Özbekistan, Birleşik Krallık, İsrail, Filistin, Afganistan, Tacikistan, Endonezya, Brunei, Doğu Timor, Solomon Adaları, Yeni Zelanda, Türkmenistan, Nijerya, Finlandiya, Irak

Ücret: 250$

🔴Yedinci Grup

Ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa

Ücret: 300$

🔴Sekizinci Grup

Ülkeler: Marshall Adaları, Kiribati

Ücret: 350$

🔴Dokuzuncu Grup

Ülkeler: Önceki gruplara dahil olmayan ülkeler

Ücret: 100$

Söz konusu iddialara dair Türkiye'den resmi bir açıklama yapılmadı. 22 Şubat Cumartesi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Türk vatandaşlarının vizeden muaf olduğu bilgisi yer alıyor.

Söz konusu iddialara dair Türkiye'den resmi bir açıklama yapılmadı. 22 Şubat Cumartesi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Türk vatandaşlarının vizeden muaf olduğu bilgisi yer alıyor.

'Suriye: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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