Tepki Çekeden İddia: Suriye Türkiye’ye 150 Dolarlık Vize Şartı Getirdi
Tepki Çekeden İddia: Suriye Türkiye’ye 150 Dolarlık Vize Şartı Getirdi
Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetim ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Ülkenin toparlanması için yeni uygulamalar getirilirken atılan adımlardan bazıları Türkiye’de tepkilere neden oluyor.
Geçen aylarda Suriye yönetiminin Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 oranında artırdığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tepkileri artıracak yeni bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre Suriye, Türkiye’ye vize şartı getirdi. Türkiye’den giriş yapacakların 3 aylık vize için 150 dolar ödeyeceği ileri sürüldü. Dışişleri Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye, Ahmed Şara öncülüğünde yeni yönetime sahne oluyor. Ülkenin kalkınması için bir dizi reform çalışmaları sürüyor.
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Şimdi ise tartışmalı yeni bir iddia ortaya atıldı. Suriye'nin Türkiye'ye vize şartı getirdiği ileri sürüldü.
Bu görselin Suriye’nin yeni vize ücretleri listesi olduğu ileri sürüldü. Görselde yer alan ifadelere göre 4 ülke vizeden muaf tutuldu. İkinci grupta yer alan Türkiye’ye 150 dolar vize şartı konuldu.
Söz konusu iddialara dair Türkiye'den resmi bir açıklama yapılmadı. 22 Şubat Cumartesi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Türk vatandaşlarının vizeden muaf olduğu bilgisi yer alıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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