Sarıktan Takım Elbiseye Colani’den Ahmed eş Şara’ya: Radikal İslamcı Terörist Olarak Aranan Colani Değişti mi?
Sarıktan Takım Elbiseye Colani’den Ahmed eş Şara’ya: Radikal İslamcı Terörist Olarak Aranan Colani Değişti mi?
Beşar Esad’ın devrilmesiyle HTŞ lideri Colani (Ahmed eş-Şara) Suriye’nin yönetimine geçti. Bir zamanlar ‘son derece tehlikeli radikal İslamcı terörist’ olarak aranan Colani için ABD yakalanması için ödül koymuştu. ABD, ABD, Suriye'de yönetimi ele geçiren Colani'nin yakalanması için 10 milyon dolarlık bir ödül koymuş ve geçen aylarda bu ödülü kaldırdığını duyurmuştu.
İlk olarak sarıkla gördüğümüz Colani, Suriye’nin başına geçtikten sonra imajını yeniledi takım elbiseyle karşımıza çıktı.
Peki Colani’nin sarıktan takım elbiseye yolculuğu nasıl gerçekleşti?
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Suriye macerası 2011 yılında başlayan Ebu Muhammed El Colani, El Nusra’yı kurdu. Sonrasında IŞİD ile bağlantısını koparan Colani, El Kaide’ye biat etti. 2013 yılında bu yana güvenlik nedeniyle yüzünü dahi göstermeyen Colani, şimdilerde Suriye’nin yeni lideri oldu.
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Colani, yaklaşık 10 sene önce ‘son derece tehlikeli radikal İslamcı terörist’ olarak aranıyordu. ABD, Colani’nin bulunması için başına 10 milyon dolarlık bir ödül koymuştu.
El Kaide ile yollarını ayıran Colani’nin kırılma noktası 2016 yılında başladı. El Kaide’den ayrılan Colani, Suriye’de Baas rejimini sona erdiren Heyet Tahrir eş-Şam’ı (HTŞ) kurdu.
‘Kadınlara ve kız çocuklarına kıyafet yasağı getirdi, kadınların boşanma davası, oy kullanmasına dair kısıtlama uyguladı.’
Colani, Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından kendisini 10 sene önce ‘Terörist’ başlığıyla haberleştiren CNN’e yeni dönemin ilk röportajını verdi.
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Sarıktan takım elbiseye; tehlikeli radikal İslamcı teröristten ‘isyancı lider, ılımcı cihatçıya’
Colani adını kullanmayacağını artık "Ahmed eş Şara"yı kullanacağını bildirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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