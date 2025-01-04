onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sarıktan Takım Elbiseye Colani’den Ahmed eş Şara’ya: Radikal İslamcı Terörist Olarak Aranan Colani Değişti mi?

Sarıktan Takım Elbiseye Colani’den Ahmed eş Şara’ya: Radikal İslamcı Terörist Olarak Aranan Colani Değişti mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 11:08

Beşar Esad’ın devrilmesiyle HTŞ lideri Colani (Ahmed eş-Şara) Suriye’nin yönetimine geçti. Bir zamanlar ‘son derece tehlikeli radikal İslamcı terörist’ olarak aranan Colani için ABD yakalanması için ödül koymuştu. ABD, ABD, Suriye'de yönetimi ele geçiren Colani'nin yakalanması için 10 milyon dolarlık bir ödül koymuş ve geçen aylarda bu ödülü kaldırdığını duyurmuştu. 

İlk olarak sarıkla gördüğümüz Colani, Suriye’nin başına geçtikten sonra imajını yeniledi takım elbiseyle karşımıza çıktı.

Peki Colani’nin sarıktan takım elbiseye yolculuğu nasıl gerçekleşti?

BirGün’den Okan Yücel’in haberi…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suriye macerası 2011 yılında başlayan Ebu Muhammed El Colani, El Nusra’yı kurdu. Sonrasında IŞİD ile bağlantısını koparan Colani, El Kaide’ye biat etti. 2013 yılında bu yana güvenlik nedeniyle yüzünü dahi göstermeyen Colani, şimdilerde Suriye’nin yeni lideri oldu.

Suriye macerası 2011 yılında başlayan Ebu Muhammed El Colani, El Nusra’yı kurdu. Sonrasında IŞİD ile bağlantısını koparan Colani, El Kaide’ye biat etti. 2013 yılında bu yana güvenlik nedeniyle yüzünü dahi göstermeyen Colani, şimdilerde Suriye’nin yeni lideri oldu.

Colani’nin liderliği Beşar Esad’ın devrilmesiyle gerçekleşti. HTŞ Esad’ı devirdi ve yönetime HTŞ lideri Colani geçti.

Colani, yaklaşık 10 sene önce ‘son derece tehlikeli radikal İslamcı terörist’ olarak aranıyordu. ABD, Colani’nin bulunması için başına 10 milyon dolarlık bir ödül koymuştu.

Colani, yaklaşık 10 sene önce ‘son derece tehlikeli radikal İslamcı terörist’ olarak aranıyordu. ABD, Colani’nin bulunması için başına 10 milyon dolarlık bir ödül koymuştu.

Colani’nin başında bulunan 10 milyon dolarlık ödül geçen ay yine ABD tarafından kaldırıldı.

El Kaide ile yollarını ayıran Colani’nin kırılma noktası 2016 yılında başladı. El Kaide’den ayrılan Colani, Suriye’de Baas rejimini sona erdiren Heyet Tahrir eş-Şam’ı (HTŞ) kurdu.

El Kaide ile yollarını ayıran Colani’nin kırılma noktası 2016 yılında başladı. El Kaide’den ayrılan Colani, Suriye’de Baas rejimini sona erdiren Heyet Tahrir eş-Şam’ı (HTŞ) kurdu.

Colani, yaptığı açıklamalarda sık sık Batı’ya dair tehlike doğurmadıklarını ifade etmiş ve amaçlarının Esad’ı devirmek olduğunu ifade etmişti. 

Güvenlik gerekçesiyle 2013 yılında yüzünü bile göstermeme kararı alan Colani, 2016 yılında yeniden kameralara yüzünü göstermeye başladı.

‘Kadınlara ve kız çocuklarına kıyafet yasağı getirdi, kadınların boşanma davası, oy kullanmasına dair kısıtlama uyguladı.’

‘Kadınlara ve kız çocuklarına kıyafet yasağı getirdi, kadınların boşanma davası, oy kullanmasına dair kısıtlama uyguladı.’

Colani’nin liderliğini yaptığı HTŞ ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı 2023 yılında ‘insan hakları’ konulu rapor yayımladı. Bu raporda HTŞ’nin etkili olduğu bölgelerde kadınlara ve kız çocuklarına yapılan baskı anlatıldı. Raporda kadınlara ve kız çocuklarına kıyafet yasağı getirdi, kadınların boşanma davası, oy kullanmasına dair kısıtlama uyguladı.

Colani, Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından kendisini 10 sene önce ‘Terörist’ başlığıyla haberleştiren CNN’e yeni dönemin ilk röportajını verdi.

Colani, Suriye’de rejimin devrilmesinin ardından kendisini 10 sene önce ‘Terörist’ başlığıyla haberleştiren CNN’e yeni dönemin ilk röportajını verdi.

Colani’nin değişimi gözlerden kaçmadı. Durumun farkında olan Colani, değişimiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: 'Yirmili yaşlarındaki bir insan otuzlu ya da kırklı yaşlarındaki birinden ve kesinlikle ellili yaşlarındaki birinden farklı bir kişiliğe sahip olacaktır. Bu, insanın doğasında var.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarıktan takım elbiseye; tehlikeli radikal İslamcı teröristten ‘isyancı lider, ılımcı cihatçıya’

Sarıktan takım elbiseye; tehlikeli radikal İslamcı teröristten ‘isyancı lider, ılımcı cihatçıya’

Sarığıyla tanınan Colani, artık karşımızda takım elbisesiyle duruyor. İlk olarak sarığını çıkaran Colani, haki renkte bir gömlekle karşımıza çıktı. Bu tarzı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye benzetildi. 

Daha sonra gömleğinin üzerine ceket geçiren Colani, kombinine bir de kravat ekledi. Colani’nin bu görüntüsü ‘cihatçı’ ifadelerini yumuşattı ve ‘daha özgür düşüncelere sahip olduğu’ imajını verdi.

Terörist olarak anılan Colani şimdi 'ılımlı cihatçı' olarak anılıyor.

Colani adını kullanmayacağını artık "Ahmed eş Şara"yı kullanacağını bildirdi.

Colani adını kullanmayacağını artık "Ahmed eş Şara"yı kullanacağını bildirdi.

Colani, imajıyla birlikte adını da değiştirdi.  Medyada Colani, Golani, Cevlanı olarak biliniyordu. Artık Colani adını kullanmayacağını; Ahmed eş Şara’yı kullanacağını bildirdi. 

Batı medyasında Colani, artık Ahmet eş Şara olarak anılıyor. 

Bir zamanlar kendisini terörist olarak tanımlayan dış basın artık Ahmed eş Şara’yı 'muhafazakar İslamcı' olarak tanımlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın