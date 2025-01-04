Sarıktan Takım Elbiseye Colani’den Ahmed eş Şara’ya: Radikal İslamcı Terörist Olarak Aranan Colani Değişti mi?

Beşar Esad’ın devrilmesiyle HTŞ lideri Colani (Ahmed eş-Şara) Suriye’nin yönetimine geçti. Bir zamanlar ‘son derece tehlikeli radikal İslamcı terörist’ olarak aranan Colani için ABD yakalanması için ödül koymuştu. ABD, ABD, Suriye'de yönetimi ele geçiren Colani'nin yakalanması için 10 milyon dolarlık bir ödül koymuş ve geçen aylarda bu ödülü kaldırdığını duyurmuştu.

İlk olarak sarıkla gördüğümüz Colani, Suriye’nin başına geçtikten sonra imajını yeniledi takım elbiseyle karşımıza çıktı.

Peki Colani’nin sarıktan takım elbiseye yolculuğu nasıl gerçekleşti?

BirGün’den Okan Yücel’in haberi…