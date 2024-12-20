ABD HTŞ Lideri Colani’nin Başına Koyduğu 10 Milyon Dolar Ödülü Kaldırdı
ABD HTŞ Lideri Colani’nin Başına Koyduğu 10 Milyon Dolar Ödülü Kaldırdı
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyet, Şam’a ziyarette bulundu. Heyet HTŞ yetkilileriyle görüştü.
Öte yandan ABD 2018’de HTŞ’yi ‘terör örgütü’ listesine almıştı. HTŞ lideri Colani’nin yakalanması için 10 milyon dolar ödül koymuştu. Şam ziyaretinin ardından yapılan açıklamada Colani’nin başına konulan 10 milyon ödülün devam etmeyeceği ifade edildi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyet Şam’a yaptığı ziyarette HTŞ yetkilileriyle görüştü.
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ABD, 2018 yılında HTŞ'yi terör örgütü listesine eklemiş ve HTŞ lideri Colani'nin yakalanması için ise 10 milyon dolarlık ödül koymuştu.
ABD Dışişleri'nin Şam ziyaretinin ardından yapılan açıklama 10 milyon dolarlık ödülün devam etmeyeceği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'nin Suriye'deki rolüne de dikkat çekti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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