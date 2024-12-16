HTŞ Lideri Colani Vaatlerde Sınır Tanımıyor: Suriye Zorunlu Askerliği Kaldırıyor

Suriye'de yıllar süren iç savaş nihayet sona ermiş görünüyor. 12 günde düşen Esad rejiminin ardından bir dönem yakalanması için ödül konulan El Colani, kahraman olarak terörist ilan edildiği kanallarda boy göstermeye başladı. Batı ile ilişkilerinin iyi tutmak isteyen ve Rusya ile İran'a mesafeli duran Colani'nin yeni düzen vaatleri de batıllı devletlere göre ayarlanmış görünüyor. Colani yeni düzene dair, dost ve düşman ülke seçimlerine dair sık sık boy gösterdiği TV'lerde Suriye vatandaşlarına askerlik müjdesi verdi. Savaş yorgunu bir toplum olan Suriye'de gündelik yaşam da değişiyor.