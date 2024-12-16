HTŞ Lideri Colani Vaatlerde Sınır Tanımıyor: Suriye Zorunlu Askerliği Kaldırıyor
HTŞ Lideri Colani Vaatlerde Sınır Tanımıyor: Suriye Zorunlu Askerliği Kaldırıyor
Suriye'de yıllar süren iç savaş nihayet sona ermiş görünüyor. 12 günde düşen Esad rejiminin ardından bir dönem yakalanması için ödül konulan El Colani, kahraman olarak terörist ilan edildiği kanallarda boy göstermeye başladı. Batı ile ilişkilerinin iyi tutmak isteyen ve Rusya ile İran'a mesafeli duran Colani'nin yeni düzen vaatleri de batıllı devletlere göre ayarlanmış görünüyor. Colani yeni düzene dair, dost ve düşman ülke seçimlerine dair sık sık boy gösterdiği TV'lerde Suriye vatandaşlarına askerlik müjdesi verdi. Savaş yorgunu bir toplum olan Suriye'de gündelik yaşam da değişiyor.
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Suriye'de 12 günde düşen rejimin ardından yeni oluşan düzene dair her gün yeni bir ip ucu öğreniyoruz. HTŞ lideri Colani, "kahraman" olarak katıldığı programlarda Batı ile uyumlu olacaklarını söylüyor.
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Ekonominin felaket durumda olduğu Suriye'de para konusunda istikrar sağlandıktan sonra yeni bir para birimine geçmek istediklerini söyleyen Colani yıkılan evleri de inşa edeceklerini söyledi.
Colani hızlı bir şekilde başlayacakları inşa sürecinin ardından Suriye dışındaki mültecilerin de geri getirilebileceğini söyledi.
Colani'nin en dikkat çekici vaadi ise askerlik konusundaydı. HTŞ lideri, zorunlu askerliği kaldıracaklarını söyledi.
"Silah yalnızca devletin elinde olacak" diyen Colani, "Zorunlu askerlik kaldırılacak, silahlı gruplar dağıtılacak" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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