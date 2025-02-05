Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Eşi Latife El Durubi’nin Dedesi Sultan Abdülhamid’in Doktoru Çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Eşi Latife El Durubi’nin Dedesi Sultan Abdülhamid’in Doktoru Çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve eşi Latife El Durubi, Türkiye’ye ziyarette bulundu. İlk kez Mekke’de görüntülenen Latife El Durubi’nin Ahmed Şara’yı Türkiye ziyaretinde yalnız bırakmaması dikkat çekti. Latife El Durubi’nin Osmanlı’yla bağlantısı ortaya çıktı. Genç kadının Osmanlı devleti bürokratlarından Alaaddin El Durubi’nin torunu olduğu öğrenildi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Alaaddin El Durubi, Sultan Abdülhamid’in doktorlarından biri.
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara ve eşi Latife El Durubi, Türkiye’ye ziyarette bulundu. Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi, Suriye First Lady’si ise Emine Erdoğan’la görüştü.
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Latife El Durubi ilk kez Mekke’de Ahmed Şara ile umre yaptığı sırada görüntülenmişti. First Lady’nin Türkiye ziyaretinde eşini yalnız bırakmaması ve kameralara görüntü vermesi oldukça dikkat çekti. Latife El Durubi’nin ise kim olduğu merak edildi.
Gazeteci Zeynep Karataş'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Şara ve El Durubi soyadları Suriye’nin aristokrat ailelerinden geliyor. 1984 doğum El Durubi, Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış.
Latife El Durubi’nin Osmanlı ile bağlantısı ortaya çıktı: Dedesi Sultan Abdülhamid'in doktoruymuş.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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