Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Eşi Latife El Durubi’nin Dedesi Sultan Abdülhamid’in Doktoru Çıktı

'Hem Ahmed El Şara hem de eşi Latifa El Şara Suriye’nin devlet tecrübesine sahip iki aristokratik ailesinden olması çok az kişinin dikkatini çekmiş. İki aile de üst düzey bürokratlar ve siyasetçiler yetiştirmiş. Devletin ideolojisi, rejimi değişir ama devlet geleneği hususunda görüldüğü gibi rastlantısallığa pek yer yok. Evlilik tercihi bile stratejik, Humuslu aristokrat bir ailenin kızıyla evliymiş Ahmed El Şara.'