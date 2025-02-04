Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye’de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ortak Basın Toplantısı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkiye’de: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ortak Basın Toplantısı
Suriye’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında kurulan geçici hükümette Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Ahmed Şara (Colani) ikinci resmi ziyaretini Suudi Arabistan’dan sonra Türkiye’ye yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Şara ortak basında toplantısı düzenlendi.
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Ahmed Şara’yı konuk etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'nin yiğit evlatları mücadelesinden vazgeçmedi. Zafer Suriye halkının oldu. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz.” dedi.
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Suriye’nin yeni yönetimiyle her konuda fikir birliği içinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettim.” ifadelerini kullandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise Türkiye’nin desteklerini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
Şara; “Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Kurtuluş Savaşı’nda Suriye ve Türk kanı birbirine karışarak bu zafer geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Toplantımızda tehditleri ele aldık. Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Suriye'ye davet ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir.” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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