Hastanelik Etmişti: Cami Görevlisini Darbeden Şampiyon Kick Boksçu Yavuz Özden Tutuklandı
Hastanelik Etmişti: Cami Görevlisini Darbeden Şampiyon Kick Boksçu Yavuz Özden Tutuklandı
Zeytinburnu’nda bulunan bir camide engelli tuvaletlerini tekmeleyen Dünya Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden, kendisini uyaran caminin temizlik görevlisi Osman Amaç’ı darbetmişti. Olay sonrasında Amaç hastaneye kaldırılırken, tepki çeken Yavuz Özden ise gözaltına alınmıştı. Bakırköy Adliyesi Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yavuz Özden, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir camideki engelli tuvaletinde taşkınlık yapan Dünya Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden, caminin görevlisi evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç tarafından uyarılmıştı.
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Osman Amaç’ı feci şekilde darbeden Yavuz Özden şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.
Darp sonrası yaralanan cami temizlik görevlisi Osman Amaç ise hastanede tedavi altına alınmış ve yüzünün sol tarafında kısmi felç oluşmuştu.
Bakırköy Adliyesi Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yavuz Özden, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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