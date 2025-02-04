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Pınar Gültekin’in Annesinden Açıklama: “Bize Yine Aynı Acıları Yaşattılar”

Pınar Gültekin’in Annesinden Açıklama: “Bize Yine Aynı Acıları Yaşattılar”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.02.2025 - 18:18

Muğla’da üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından korkunç şekilde öldürülmüştü. Avcı’nın aldığı ağırlaştırılmış hapis cezası Yargıtay’da bozulurken, katledilen Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin de karar tepki gösterdi. Anne Gültekin, “Aynı acıyı yine yaşadık” açılmasında bulundu.

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Muğla’da üniversitede okuyan Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. 2020 yılında yaşanan korkunç cinayet, Yargıtay’ın cezayı bozmasıyla yeniden gündeme geldi.

Muğla’da üniversitede okuyan Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. 2020 yılında yaşanan korkunç cinayet, Yargıtay’ın cezayı bozmasıyla yeniden gündeme geldi.

Yargıtay, “öldürme canavarca hisle değildir” diyerek Cemal Metin Avcı’nın yeniden yargılanmasının yolunu açmıştı.

Yargıtay, “öldürme canavarca hisle değildir” diyerek Cemal Metin Avcı’nın yeniden yargılanmasının yolunu açmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından alınan karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından alınan karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuştu.

Yargıtay’ın kararının geçerli olması durumunda katil Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yeniden yargılanacak.

Yargıtay’ın kararının geçerli olması durumunda katil Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yeniden yargılanacak.

Cemal Metin Avcı’nın aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay’da bozulmasına Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin tepki gösterdi.

Cemal Metin Avcı’nın aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay’da bozulmasına Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin tepki gösterdi.

Mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesiyle yüreğimiz biraz olsun soğumuştu. Kızımız mezarında huzurla uyuyabileceği için sevinmiştik. Ancak Yargıtay’ın kararı bizi derin üzüntüye boğdu. Kararla o günkü acıyı tekrar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yargıtay kararında, cinayeti canavarca hisle işlenmediğini savunmuş. O cani kızımı öldürdü, yaktı ve üzerine beton döktü. Canice hisle öldürmüş olması için daha ne yapması gerekiyordu Kararı verenlerin kendilerini bizim yerimize koymalarını istiyorum. Adalet istiyoruz.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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