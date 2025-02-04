Pınar Gültekin’in Annesinden Açıklama: “Bize Yine Aynı Acıları Yaşattılar”

“Mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesiyle yüreğimiz biraz olsun soğumuştu. Kızımız mezarında huzurla uyuyabileceği için sevinmiştik. Ancak Yargıtay’ın kararı bizi derin üzüntüye boğdu. Kararla o günkü acıyı tekrar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yargıtay kararında, cinayeti canavarca hisle işlenmediğini savunmuş. O cani kızımı öldürdü, yaktı ve üzerine beton döktü. Canice hisle öldürmüş olması için daha ne yapması gerekiyordu Kararı verenlerin kendilerini bizim yerimize koymalarını istiyorum. Adalet istiyoruz.”