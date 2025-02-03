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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın 'Bozma' Kararına İtiraz Etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın 'Bozma' Kararına İtiraz Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.02.2025 - 11:24 Son Güncelleme: 03.02.2025 - 12:02

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına itiraz etti.

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Avukat Rezan Epözdemir'den açıklama:

Avukat Rezan Epözdemir'den açıklama:

16 Temmuz 2020'de kaybolup 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü.

16 Temmuz 2020'de kaybolup 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü.

Gültekin'in katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları itiraz etti.

Gültekin'in katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları itiraz etti.

Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Avcı'nın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

Karara tepki yağarken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itirazda bulundu.

Karara tepki yağarken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itirazda bulundu.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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