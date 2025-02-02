Yargıtay Kararı Bozdu: Pınar Gültekin’in Katili Cemal Metin Avcı Yeniden Yargılanacak
Yargıtay Kararı Bozdu: Pınar Gültekin’in Katili Cemal Metin Avcı Yeniden Yargılanacak
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 yılında ilişki yaşadığı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmişti. Genç kızın, Avcı tarafından canlı canlı bir varil içinde yakıldığı ortaya çıkmış ve yargılama sonucunda katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cemal Metin Avcı’nın avukatlarının Yargıtay’a yaptığı başvuru sonrasında karar bozuldu. Yargıtay, “öldürme canavarca hisle değildir” diyerek Cemal Metin Avcı’nın yeniden yargılanmasının yolunu açtı.
Kaynak: Habertürk
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2020 yılında Muğla’da işlenen kadın cinayetinin detayları tüm Türkiye’yi şoke etmişti. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, bağ evinde Cemal Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılarak katledilmişti.
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Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, yerel mahkemenin haksiz tahrik uygulayarak Cemal Metin Avcı için verdiği 23 yıl hapis cezası İzmir İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş ve Avcı canavarca hisle öldürme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
Davada son karar ise Yargıtay’dan geldi. Yargıtay, canlı olarak Pınar Gültekin’i yakan sanığın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılması gerektiği kararını verdi.
Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Yargıtay’ın aldığı karara tepki gösterdi. Epözdemir, “Karar bu haliyle kesinleşirse; sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır, kendisine üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır.” ifadelerini kullandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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