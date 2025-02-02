onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hadise, Pınar Gültekin Davasında Cemal Metin Avcı'ya Uygulanan İndirime ve Verilen Hükme Tepki Gösterdi!

Hadise, Pınar Gültekin Davasında Cemal Metin Avcı'ya Uygulanan İndirime ve Verilen Hükme Tepki Gösterdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 20:19

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğu bildirilmesinin ardından Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i ''canavarca öldürmediği''ne hüküm getirilirken;  verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da bozularak cezaya ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı.

Ünlü isimlerden de Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen bu karara tepkiler gecikmedi. Kararı eleştiren ünlü isimlerden biri de Hadise oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henüz gencecik bir üniversite öğrencisiyken Cemal Metin Avcı tarafından hayatı elinden alınan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü.

Henüz gencecik bir üniversite öğrencisiyken Cemal Metin Avcı tarafından hayatı elinden alınan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü.

Bugün Rezan Epözdemir'in açıkladığına göre, Yargıtay, Pınar Gültekin’i yakan ve beton dolu bir varile koyan Cemal Metin Avcı’nın bu cinayeti ‘tasarlayarak ve canavarca hisle işlemediğine’ hükmetti.

Bugün Rezan Epözdemir'in açıkladığına göre, Yargıtay, Pınar Gültekin’i yakan ve beton dolu bir varile koyan Cemal Metin Avcı’nın bu cinayeti ‘tasarlayarak ve canavarca hisle işlemediğine’ hükmetti.

Buna ek olarak ise verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da bozularak Cemal Metin Avcı'ya ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı.

Buna ek olarak ise verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da bozularak Cemal Metin Avcı'ya ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı.

Ünlülerden bu karara ilişkin tepkisini ortaya koyan ilk isim Hadise oldu. Yaşanan korkunç cinayetin unutulmamasını istediğini belirten bir gönderi yayınlayan Hadise, bir kadının adalet arayışında yine yalnız bırakıldığının altını çizdi.

Ünlülerden bu karara ilişkin tepkisini ortaya koyan ilk isim Hadise oldu. Yaşanan korkunç cinayetin unutulmamasını istediğini belirten bir gönderi yayınlayan Hadise, bir kadının adalet arayışında yine yalnız bırakıldığının altını çizdi.

İşte Hadise'nin Pınar Gültekin davasında alınan yeni karara ilişkin tepkisini ortaya koyduğu o paylaşımı👇

İşte Hadise'nin Pınar Gültekin davasında alınan yeni karara ilişkin tepkisini ortaya koyduğu o paylaşımı👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın