Hadise, Pınar Gültekin Davasında Cemal Metin Avcı'ya Uygulanan İndirime ve Verilen Hükme Tepki Gösterdi!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğu bildirilmesinin ardından Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i ''canavarca öldürmediği''ne hüküm getirilirken; verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da bozularak cezaya ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı.

Ünlü isimlerden de Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen bu karara tepkiler gecikmedi. Kararı eleştiren ünlü isimlerden biri de Hadise oldu.