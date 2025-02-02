Hadise, Pınar Gültekin Davasında Cemal Metin Avcı'ya Uygulanan İndirime ve Verilen Hükme Tepki Gösterdi!
Hadise, Pınar Gültekin Davasında Cemal Metin Avcı'ya Uygulanan İndirime ve Verilen Hükme Tepki Gösterdi!
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulduğu bildirilmesinin ardından Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i ''canavarca öldürmediği''ne hüküm getirilirken; verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da bozularak cezaya ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı.
Ünlü isimlerden de Pınar Gültekin cinayeti davasında verilen bu karara tepkiler gecikmedi. Kararı eleştiren ünlü isimlerden biri de Hadise oldu.
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Henüz gencecik bir üniversite öğrencisiyken Cemal Metin Avcı tarafından hayatı elinden alınan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü.
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Bugün Rezan Epözdemir'in açıkladığına göre, Yargıtay, Pınar Gültekin’i yakan ve beton dolu bir varile koyan Cemal Metin Avcı’nın bu cinayeti ‘tasarlayarak ve canavarca hisle işlemediğine’ hükmetti.
Buna ek olarak ise verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası da bozularak Cemal Metin Avcı'ya ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladı.
Ünlülerden bu karara ilişkin tepkisini ortaya koyan ilk isim Hadise oldu. Yaşanan korkunç cinayetin unutulmamasını istediğini belirten bir gönderi yayınlayan Hadise, bir kadının adalet arayışında yine yalnız bırakıldığının altını çizdi.
İşte Hadise'nin Pınar Gültekin davasında alınan yeni karara ilişkin tepkisini ortaya koyduğu o paylaşımı👇
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