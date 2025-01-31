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Gülşen Meslektaşı Tarkan'ın 'Karma' Albümünü Tüm Zamanların En İyisi İlan Etti!

Gülşen Meslektaşı Tarkan'ın 'Karma' Albümünü Tüm Zamanların En İyisi İlan Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 00:03

Uzun bir süredir bir programa katılmayan ve röportaj vermeyen Gülşen, ''İbrahim Selim'le Bu Gece'' programına konuk oldu. Güzel sesinin yanında, güzel yüzünü de ekranlarda görmeyi özlediğimiz Gülşen, samimi açıklamalarda bulunurken Megastar Tarkan'ın adını anmadan edemedi. Güzel şarkıcı meslektaşını yücelten bir yorumla favori albümünün Tarkan'ın 'Karma' isimli albümü olduğunu dile getirdi.

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90'lı yıllardan bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kuran Gülşen, günümüzde de gerek hit parçaları gerek sahne şovlarıyla gündeme geliyor.

90'lı yıllardan bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kuran Gülşen, günümüzde de gerek hit parçaları gerek sahne şovlarıyla gündeme geliyor.

'Megastar' olarak bilinen Tarkan'ı ise tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Yediden yetmişe herkesi şarkılarıyla kendine hayran bırakan Tarkan, en son 'Kuantum 51' isimli albümünü yayınladı.

'Megastar' olarak bilinen Tarkan'ı ise tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Yediden yetmişe herkesi şarkılarıyla kendine hayran bırakan Tarkan, en son 'Kuantum 51' isimli albümünü yayınladı.

Uzun süredir ne televizyondaki bir programda ne de dijitalde görebildiğimiz Gülşen, bu gidişatı bozan ani bir kararla 'İbrahim Selim'le Bu Gece'ye konuk oldu.

Uzun süredir ne televizyondaki bir programda ne de dijitalde görebildiğimiz Gülşen, bu gidişatı bozan ani bir kararla 'İbrahim Selim'le Bu Gece'ye konuk oldu.

Samimi açıklamalarıyla keyifli dakikalar yaşatan Gülşen, "Keşke ben yazsaydım dediğin bir şarkı var mı?" sorusunu "Şarkılarımı seviyorum ama çok sevdiğim şarkılar da var. Mesela Tarkan'ın Karma albümü. Tüm zamanların en iyisi" şeklinde yanıtlayarak Megstar'ı övmelere doyamadı.👇

Samimi açıklamalarıyla keyifli dakikalar yaşatan Gülşen, "Keşke ben yazsaydım dediğin bir şarkı var mı?" sorusunu "Şarkılarımı seviyorum ama çok sevdiğim şarkılar da var. Mesela Tarkan'ın Karma albümü. Tüm zamanların en iyisi" şeklinde yanıtlayarak Megstar'ı övmelere doyamadı.👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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