Gülşen Meslektaşı Tarkan'ın 'Karma' Albümünü Tüm Zamanların En İyisi İlan Etti!

Uzun bir süredir bir programa katılmayan ve röportaj vermeyen Gülşen, ''İbrahim Selim'le Bu Gece'' programına konuk oldu. Güzel sesinin yanında, güzel yüzünü de ekranlarda görmeyi özlediğimiz Gülşen, samimi açıklamalarda bulunurken Megastar Tarkan'ın adını anmadan edemedi. Güzel şarkıcı meslektaşını yücelten bir yorumla favori albümünün Tarkan'ın 'Karma' isimli albümü olduğunu dile getirdi.