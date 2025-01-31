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Yasak Aşk İddialarında Son Durum: Michelle Obama'nın İmalı Paylaşımı ve Jennifer Aniston'ın Açıklaması

Yasak Aşk İddialarında Son Durum: Michelle Obama'nın İmalı Paylaşımı ve Jennifer Aniston'ın Açıklaması

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 19:08

Bir süre önce Amerika'daki magazin gündemine bomba gibi düşen bir yasak aşk iddiası dünya genelinde bir şoke etkisi yaratmıştı. Siyasi kimliklerden biri olan eski Amerikan Başkan Baracak Obama ve ünlü oyuncu Jennifer Aniston'un birlikte olduğu iddia edilirken Obama ve eşi Michelle Obama'nın ise yakın zamanda boşanacağı konuşulmaya başlanmıştı. Ortalık bu haberlerle yangın yerine dönünce, Aniston cephesinden açıklama gelirken, Michelle Obama'dan da sessiz fakat etili bir paylaşım geldi.

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Geride bıraktığımız günlerde ortaya atılan bir aşk iddiasıyla tüm Amerika halkı neye uğradığını şaşırmıştı. Eski başkan Barack Obama ve oyuncu Jennifer Aniston'ın bir yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Geride bıraktığımız günlerde ortaya atılan bir aşk iddiasıyla tüm Amerika halkı neye uğradığını şaşırmıştı. Eski başkan Barack Obama ve oyuncu Jennifer Aniston'ın bir yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

İkilinin aşk yaşadığı iddiaları ise aslında epey eskiye dayanıyor. Söylentilerin yeniden alevlenmesinin sebebi olarak ise eski First Lady Michelle Obama’nın Jimmy Carter’ın cenazesine ve eski Başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılmaması olarak gösteriliyor.

İkilinin aşk yaşadığı iddiaları ise aslında epey eskiye dayanıyor. Söylentilerin yeniden alevlenmesinin sebebi olarak ise eski First Lady Michelle Obama’nın Jimmy Carter’ın cenazesine ve eski Başkan Donald Trump’ın yemin törenine katılmaması olarak gösteriliyor.

Davetlere her koşulda birlikte katılmaya özen gösteren Obama çiftinin son dönemlerde ayrı gayrı kalmış olması boşanma iddialarıyla beraber yasak aşk gündemini de yeniden gün yüzüne çıkartmış oldu.

Hal böyle olunca, 32 yıllık evliliğin biteceği dedikodularının önünü kesmek istercesine Michelle Obama'dan bir paylaşım geldi. Obama Vakfı'nın hesabından yaptığı paylaşımda, 2013'te hayatını kaybeden Hadiya Pendleton anısına düzenlenecek törene "Barack ve ben" ifadeleriyle katılacaklarını duyurdu.

Hal böyle olunca, 32 yıllık evliliğin biteceği dedikodularının önünü kesmek istercesine Michelle Obama'dan bir paylaşım geldi. Obama Vakfı'nın hesabından yaptığı paylaşımda, 2013'te hayatını kaybeden Hadiya Pendleton anısına düzenlenecek törene "Barack ve ben" ifadeleriyle katılacaklarını duyurdu.

'Kocam ve ben' dercesine düştüğü bu not, ayrılık iddialarını çürütür nitelikte görüldü.

Jennifer Aniston ise daha öncelerde katıldığı bir programda kendisine Obama ile ilgili bir soru yöneltildiğinde "Bu kesinlikle doğru değil. Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum." yanıtını vermişti.

Jennifer Aniston ise daha öncelerde katıldığı bir programda kendisine Obama ile ilgili bir soru yöneltildiğinde "Bu kesinlikle doğru değil. Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum." yanıtını vermişti.

Ekim 2024’te Jimmy Kimmel’ın programında bu söylentileri yalanlayan ünlü oyuncu, tüm bu yasak aşk iddiaların 'kesinlikle asılsız' olduğunu dile getirmişti. 

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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