Yasak Aşk İddialarında Son Durum: Michelle Obama'nın İmalı Paylaşımı ve Jennifer Aniston'ın Açıklaması

Bir süre önce Amerika'daki magazin gündemine bomba gibi düşen bir yasak aşk iddiası dünya genelinde bir şoke etkisi yaratmıştı. Siyasi kimliklerden biri olan eski Amerikan Başkan Baracak Obama ve ünlü oyuncu Jennifer Aniston'un birlikte olduğu iddia edilirken Obama ve eşi Michelle Obama'nın ise yakın zamanda boşanacağı konuşulmaya başlanmıştı. Ortalık bu haberlerle yangın yerine dönünce, Aniston cephesinden açıklama gelirken, Michelle Obama'dan da sessiz fakat etili bir paylaşım geldi.