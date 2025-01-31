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Aras Bulut İynemli Babasını Son Yolculuğuna Uğurlarken Ünlü İsimler Onu Acı Gününde Yalnız Bırakmadı!

Aras Bulut İynemli Babasını Son Yolculuğuna Uğurlarken Ünlü İsimler Onu Acı Gününde Yalnız Bırakmadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 17:43

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetti.  Hayatının en acı günlerinden birini yaşayan İynemli'ye oyuncu arkadaşları destek oldu. Cengiz İynemli'nin cenaze namazı Kilyos Camii'nde kılındı. Duygu Sarışın, Engin Öztürk ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim Kilyos Camii'nde Aras Bulut İynemli'yi yalnız bırakmadı.

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Başarılı oyuncu, 'Deha' dizisinin 'Devran'ı Aras Bulut İynemli'den bugün acı bir haber geldi. İynemli'nin babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Başarılı oyuncu, 'Deha' dizisinin 'Devran'ı Aras Bulut İynemli'den bugün acı bir haber geldi. İynemli'nin babası Cengiz İynemli 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cengiz İynemli'nin vefatını duyuran gönderi ise bu şekilde yayınlandı👇

Cengiz İynemli'nin vefatını duyuran gönderi ise bu şekilde yayınlandı👇

Cengiz İynemli’nin cenazesi, Kilyos Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının sonrasında Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

Cengiz İynemli’nin cenazesi, Kilyos Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının sonrasında Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

2. Sayfa Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncuyu bu acı gününde yalnız bırakmak istemeyen oyuncu dostları da Kilyos Camii'ndeydi.👇

2. Sayfa Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncuyu bu acı gününde yalnız bırakmak istemeyen oyuncu dostları da Kilyos Camii'ndeydi.👇

Engin Öztürk, Ahsen Eroğlu ve Çağatay Ulusoy gibi isimler de cenaze töreninde yer aldı👇

Engin Öztürk, Ahsen Eroğlu ve Çağatay Ulusoy gibi isimler de cenaze töreninde yer aldı👇
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Aras Bulut İynemli'yi bu zorlu günde yalnız bırakmayan oyuncu arkadaşları bu şekilde görüntülendi👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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