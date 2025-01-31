Aras Bulut İynemli Babasını Son Yolculuğuna Uğurlarken Ünlü İsimler Onu Acı Gününde Yalnız Bırakmadı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının en acı günlerinden birini yaşayan İynemli'ye oyuncu arkadaşları destek oldu. Cengiz İynemli'nin cenaze namazı Kilyos Camii'nde kılındı. Duygu Sarışın, Engin Öztürk ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim Kilyos Camii'nde Aras Bulut İynemli'yi yalnız bırakmadı.