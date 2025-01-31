'Bir Dünya Gözüyle Görseydik Keşke' Diyenler İçin Tarihteki İkonik Figürler Yapay Zekayla Canlandırıldı!

Günümüz dünyasında dur durak bilmeksizin ilerleyen teknolojiler, günden güne gelişen algoritmik yazılımlar sayesinde yapay zeka gündelik hayatımızın içerisine de iyiden iyiye işlemiş durumda biliyorsunuz. Sanat, müzik, grafik tasarım gibi bir çok alanda kendine bir yer bulan yapay zeka bu seferki şovunu tarihten beslenerek yaptı. Avrupa ve dünya tarihindeki önemli figürlerin resim veya heykellerinden yola çıkarak gerçek hayatta nasıl göründüklerini kısa bir video haline getirdi. Epey gerçekçi olan bu video sosyal medya kullanıcılarını kısa sürede etkilemeyi başardı.