'Bir Dünya Gözüyle Görseydik Keşke' Diyenler İçin Tarihteki İkonik Figürler Yapay Zekayla Canlandırıldı!
'Bir Dünya Gözüyle Görseydik Keşke' Diyenler İçin Tarihteki İkonik Figürler Yapay Zekayla Canlandırıldı!
Günümüz dünyasında dur durak bilmeksizin ilerleyen teknolojiler, günden güne gelişen algoritmik yazılımlar sayesinde yapay zeka gündelik hayatımızın içerisine de iyiden iyiye işlemiş durumda biliyorsunuz. Sanat, müzik, grafik tasarım gibi bir çok alanda kendine bir yer bulan yapay zeka bu seferki şovunu tarihten beslenerek yaptı. Avrupa ve dünya tarihindeki önemli figürlerin resim veya heykellerinden yola çıkarak gerçek hayatta nasıl göründüklerini kısa bir video haline getirdi. Epey gerçekçi olan bu video sosyal medya kullanıcılarını kısa sürede etkilemeyi başardı.
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Yapay zekanın nimetlerinden sonuna kadar yararlanan bir sosyal medya kullanıcısı, tarihte ikonikleşmiş figürlerin gerçek hayatta nasıl göründüğünü yapay zekaya sordu. Karakterlerin resim ve heykellerinden yola çıkarak yapılan canlandırma oldukça gerçekçi görünüyordu.
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Tarihte gücü, zekası ve ihtiraslı aşklarıyla tanınan, herkesin hayran olduğu bir kadın yönetici figürü olan Kleopatra ise yapay zekaya göre işte böyle görünüyordu👇
Sezar ve Kleopatra'nın yanı sıra Cengiz Han ve Michelangelo gibi isimlerin de nasıl göründüğünü merak ediyorsanız sizleri şöyle alalım👇
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