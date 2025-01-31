Bu Işıltılı Hayatı O Seçti: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Dubai'de Sabahtan Akşama Bir Gününü Paylaştı

Son zamanlarda, özellikle TikTok isimli sosyal medya platformunda viral olan gönderilerin bir çoğu 'vlog' olarak adlandırılan kişinin bir günde neler yaptığını bazen video bazen de fotoğraflar yoluyla anlattığı içeriklerden oluşuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da Dubai'de bir günün nasıl geçtiğini, orada neler yaptığını anlatan kısa bir vlog yayınladı. Çok geçmeden kullanıcının bu videosu beğeni yağmuruna tutuldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı Dubai'de bir günün nasıl geçtiğini kısa bir vlog çekerek paylaştı.
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Sabah uyanıp hazırlanmasından, akşam arkadaşlarıyla eğlendiği dakikalara kadar her şeyi paylaşan kullanıcının Dubai'deki 'ışıltılı' yaşantısı epey dikkat çekti.
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