Bu Kadro Cuk Oturmuş! Ünlü İsimlerimiz Pokemon Dünyasında Olsaydı Kim, Kime Hayat Verirdi?

Pokémon veya tam adıyla Pocket Monsters, bir anime televizyon serisi olarak 1997 yılında yayınlanmaya başladı. Dünya genelinde en çok sevilen yapımlardan biri olan Pokemon, zaman içerisinde oyun sektöründe de yerini aldı. Her bir karakteri ayrı ikonikleşen Pokemon evreni günümüzde yaratılsaydı, hangi ünlümüz hangi karaktere hayat verirdi hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise @Bay E isimli TikTok kullanıcısının içeriğine gelin beraber göz atalım!
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@Bay E isimli sosyal medya kullanıcısı Pokemon evrenini yapay zeka sayesinde günümüze ve ülkemize taşıdı. Ünlü isimlerimizi, Pokemon karakterleriyle kendince eşleştiren kullanıcının paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.
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'James' ile Kıvanç Tatlıtuğ'u eşleştiren kullanıcı, 'Brock' karakteri için ise Burak Özçivit'i uygun görmüş.
Ünlü isimlerimizi bir Pokemon karakteri olarak görmeye hazırsanız sizleri şöyle alalım👇
Gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekildeydi👇
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