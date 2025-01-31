Bu Kadro Cuk Oturmuş! Ünlü İsimlerimiz Pokemon Dünyasında Olsaydı Kim, Kime Hayat Verirdi?

Pokémon veya tam adıyla Pocket Monsters, bir anime televizyon serisi olarak 1997 yılında yayınlanmaya başladı. Dünya genelinde en çok sevilen yapımlardan biri olan Pokemon, zaman içerisinde oyun sektöründe de yerini aldı. Her bir karakteri ayrı ikonikleşen Pokemon evreni günümüzde yaratılsaydı, hangi ünlümüz hangi karaktere hayat verirdi hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise @Bay E isimli TikTok kullanıcısının içeriğine gelin beraber göz atalım!