Suriye'den Türkiye'ye Görülmemiş Vergi: En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?
Suriye'den Türkiye'ye Görülmemiş Vergi: En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?
Suriye’de Baas rejiminin devrilmesiyle yönetim değişikliğinin ardından Ahmed eş Şara liderliğinde kurulan geçici hükümet yeni uygulamalarını yürürlüğe koymayı sürdürüyor. Suriye’de yeni yönetim Türkiye’den gelen ürünlere uygulanan vergileri yüzde 300-500 aralığında artırdı.
Ticaret Bakanlığı, uygulamanın Suriye’nin tüm sınır kapılarında uygulandığını dile getirirken önümüzdeki hafta yüz yüze görüşüleceği belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene Türkiye Suriye'ye 2 milyar doları aşan ürün ihraç etti. Peki Türkiye’den Suriye’ye en çok hangi ürünler ihraç ediliyor? CNBC-e’den Zafer Karataş, bu sorunun yanıtına haberinde yer verdi.
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle geçici hükümetin lideri Ahmed eş Şara oldu. Suriye, uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle tahrip olan ekonomisini, yapısını toparlamak için çeşitli yeni uygulamaları yürürlüğe koyuyor.
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Ticaret Bakanlığı, söz konusu vergi iddialarına yönelik açıklama yaptı: "Önümüzdeki hafta yüz yüze görüşülecek."
En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?
İlk sırada değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, buğday gluteni yer aldı.
İkinci sırada hayvan ve bitkisel yağlar; üçüncü sırada plastik var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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