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Suriye'den Türkiye'ye Görülmemiş Vergi: En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?

Suriye'den Türkiye'ye Görülmemiş Vergi: En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 16:25

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesiyle yönetim değişikliğinin ardından Ahmed eş Şara liderliğinde kurulan geçici hükümet yeni uygulamalarını yürürlüğe koymayı sürdürüyor. Suriye’de yeni yönetim Türkiye’den gelen ürünlere uygulanan vergileri yüzde 300-500 aralığında artırdı. 

Ticaret Bakanlığı, uygulamanın Suriye’nin tüm sınır kapılarında uygulandığını dile getirirken önümüzdeki hafta yüz yüze görüşüleceği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen sene Türkiye Suriye'ye 2 milyar doları aşan ürün ihraç etti. Peki Türkiye’den Suriye’ye en çok hangi ürünler ihraç ediliyor? CNBC-e’den Zafer Karataş, bu sorunun yanıtına haberinde yer verdi. 

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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle geçici hükümetin lideri Ahmed eş Şara oldu. Suriye, uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle tahrip olan ekonomisini, yapısını toparlamak için çeşitli yeni uygulamaları yürürlüğe koyuyor.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle geçici hükümetin lideri Ahmed eş Şara oldu. Suriye, uzun yıllardır süren çatışmalar nedeniyle tahrip olan ekonomisini, yapısını toparlamak için çeşitli yeni uygulamaları yürürlüğe koyuyor.

Bu uygulamalardan biri de ekonomiye yönelik oldu. Suriye, Türkiye'den ithal ettiği ürünlere uygulanan vergileri yüzde 300-500 aralığında artırdı.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu vergi iddialarına yönelik açıklama yaptı: "Önümüzdeki hafta yüz yüze görüşülecek."

Ticaret Bakanlığı, söz konusu vergi iddialarına yönelik açıklama yaptı: "Önümüzdeki hafta yüz yüze görüşülecek."

Bakanlıktan yapılan açıklamada vergilerin Suriye’nin tüm sınır kapılarında uygulandığını dile getirdi. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Suriye yeni yönetimi 11 Ocak'ta ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.

Görüşmelerde önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması planlandı. Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.'

En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?

En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?

TÜİK verilerine göre 2024 yılında Türkiye Suriye’ye 2 milyar dolarlık ürün ihraç etti. Peki Türkiye, Suriye’ye en çok hangi ürünleri ihraç ediyor?

İlk sırada değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, buğday gluteni yer aldı.

İlk sırada değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, buğday gluteni yer aldı.

CNBC-e'de Zafer Karakaş'ın haberine göre ihracatın önemli kısmını değirmencilik ürünleri oluşturuyor. Suriye, geçen yıl Türkiye’den 97 milyon dolarlık değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, buğday gluteni aldı.

İkinci sırada hayvan ve bitkisel yağlar; üçüncü sırada plastik var.

İkinci sırada hayvan ve bitkisel yağlar; üçüncü sırada plastik var.

Hayvansal ve bitkisel yağlar grubunda 87 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Plastik ve mamüllerinde ise 83.5 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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