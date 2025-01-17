Suriye'den Türkiye'ye Görülmemiş Vergi: En Çok Hangi Ürün İhraç Ediliyor?

Bakanlıktan yapılan açıklamada vergilerin Suriye’nin tüm sınır kapılarında uygulandığını dile getirdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Suriye yeni yönetimi 11 Ocak'ta ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.

Görüşmelerde önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması planlandı. Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.'