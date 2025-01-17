Fatih Altaylı, Suriye'nin Türkiye ile İthalata %500'e Varan Vergi Artışı Uyguladığı İddiasına Tepki Gösterdi!
Fatih Altaylı, Suriye'nin Türkiye ile İthalata %500'e Varan Vergi Artışı Uyguladığı İddiasına Tepki Gösterdi!
Suriye'de yeni yönetimin Türkiye’den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerinde artışa gittiği iddiası gündem oldu. Son günlerde çıkan haberlere göre Suriye'nin yeni yönetimi, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila 500 oranında artırdı.
İddia edilen bu vergi artışı sonrası Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin durma noktasına geldiği belirtilirken, vergi artışı haberlerine bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı'nın tepki gösterdiği o anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Dilerseniz, Fatih Altaylı ne demiş birlikte bakalım...
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Gazeteci Fatih Altaylı, gümrük vergilerinde yapılan artışı gerekçe göstererek şu anda Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının durduğunu söyledi.
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Suriye'de yeni yönetimin gelmesiyle birlikte ''Suriye pazarı bize açılacak, oradaki inşaatları biz yapacağız, milyar dolarlar gelecek ve Türkiye bayram edecek'' diye rüya gördüklerini söyleyen Altaylı, gerçekte ise %500'lük ithalat vergisi geldiğini söyledi.
Altaylı, sözlerinin devamında Suriye'deki HTŞ hükümetinin Türkiye'den ithal edilen ürünlere %500 gümrük vergisi getirirken, Körfez ülkelerinden yapılacak ithalata vergiyi sıfırladığını söyleyerek tepki gösterdi.
Fatih Altaylı'nın tepki gösterdiği o anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Altaylı'nın açıklamalarına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
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Altaylı'nın sözlerine tepki gösterenler de oldu👇
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