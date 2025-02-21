onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Borsa İstanbul’da Sert Düşüşün Ardından SPK’dan Flaş Açıklama: Tüm Kurumların İşlemlerine İnceleme Başlatıldı

Borsa İstanbul’da Sert Düşüşün Ardından SPK’dan Flaş Açıklama: Tüm Kurumların İşlemlerine İnceleme Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 22:32

Borsa İstanbul’da sert düşüş meydana geldi. BIST100 endeksi günü yüzde 2.09 değer kaybıyla kapattı. Bu sert düşüş büyük tepki çekmişti. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) flaş açıklama geldi. 

SPK “Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Jonathan

Gözaltılar downloading…

Zafer Yurt

bir günde iyi birsey duyalım be....

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.