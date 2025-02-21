Borsa İstanbul’da Sert Düşüşün Ardından SPK’dan Flaş Açıklama: Tüm Kurumların İşlemlerine İnceleme Başlatıldı
Borsa İstanbul’da Sert Düşüşün Ardından SPK’dan Flaş Açıklama: Tüm Kurumların İşlemlerine İnceleme Başlatıldı
Borsa İstanbul’da sert düşüş meydana geldi. BIST100 endeksi günü yüzde 2.09 değer kaybıyla kapattı. Bu sert düşüş büyük tepki çekmişti. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) flaş açıklama geldi.
SPK “Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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