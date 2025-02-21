Borsa İstanbul'da Ne Oldu? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?
Borsa İstanbul'da Ne Oldu? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?
Borsa İstanbul’da yaşanan düşüş dikkat çekti. Düşüşün sebebi merak edilirken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yaşananlara dair bir açıklama yayımladı.
Borsa İstanbul BIST100’de yaşanan düşüşün ne olduğu vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Borsa İstanbul'da Ne Oldu? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?
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Borsa İstanbul'da Ne Oldu?
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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