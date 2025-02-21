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Borsa İstanbul'da Ne Oldu? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?

Borsa İstanbul'da Ne Oldu? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 23:34

Borsa İstanbul’da yaşanan düşüş dikkat çekti. Düşüşün sebebi merak edilirken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yaşananlara dair bir açıklama yayımladı. 

Borsa İstanbul BIST100’de yaşanan düşüşün ne olduğu vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Borsa İstanbul'da Ne Oldu? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?

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Borsa İstanbul'da Ne Oldu?

Borsa İstanbul'da Ne Oldu?

Yatırımcılar uzun süredir BIST100 endeksinde yaşanan düşüşe tepki gösteriyor. 21 Şubat Cuma günü ise Borsa İstanbul’da sert düşüş meydana geldi. BIST100 endeksi günü yüzde 2.09 değer kaybederek kapattı. BIST100 9.602,16 puanla günü tamamladı. 

Önceki kapanışa göre 205,34 puan azaldı. BIST100’de toplam işlem hacmi 107,8 milyar oldu. 

Borsa İstanbul’un haftanın son günü 21 Şubat Cuma günü akşam saatlerde günlük kaybı yüzde 3.4’ü aştı. 

BIST100 dışı endeks yüzde 22’nin üzerinde düştü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) BIST100 İçin Ne İncelemesi Başlattı?

Borsa İstanbul'da sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklama yayımladı. SPK tarafından yapılan açıklamada tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı bildirildi. 

SPK açıklaması şöyle:

'Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.

Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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