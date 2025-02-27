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Sosyal Medyada Paylaşmak İçin Video Çeken Kadının Garip Hareketleriyle Bizim Anksiyetemiz Tuttu

Sosyal Medyada Paylaşmak İçin Video Çeken Kadının Garip Hareketleriyle Bizim Anksiyetemiz Tuttu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.02.2025 - 09:14

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Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte her platformda ayrı ayrı içerik üreticileri görür olduk. TikTok’un farklı, Instagram’ın farklı bir kitlesi var. İçerik üreticileri, paylaşımları için sık sık sokaklarda videolar çekiyor. Eskiden “insanlar ne diyecek” düşüncesiyle fotoğraf çekerken poz vermeye utanırken artık anksiyete diye bir şey kalmadı.

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Yurt dışından paylaşılan görüntülerde de bir kadının erkek arkadaşını tripod misali sabitleyerek video çektiği görüldü.

Yurt dışından paylaşılan görüntülerde de bir kadının erkek arkadaşını tripod misali sabitleyerek video çektiği görüldü.

Artık akım videosu mu çekiyordu, özgün içerik mi bilinmez ama garip hareketlerini başkası adına utanma hissi olmadan izlemek çok zordu.

Artık akım videosu mu çekiyordu, özgün içerik mi bilinmez ama garip hareketlerini başkası adına utanma hissi olmadan izlemek çok zordu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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