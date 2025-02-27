Sosyal Medyada Paylaşmak İçin Video Çeken Kadının Garip Hareketleriyle Bizim Anksiyetemiz Tuttu

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla birlikte her platformda ayrı ayrı içerik üreticileri görür olduk. TikTok’un farklı, Instagram’ın farklı bir kitlesi var. İçerik üreticileri, paylaşımları için sık sık sokaklarda videolar çekiyor. Eskiden “insanlar ne diyecek” düşüncesiyle fotoğraf çekerken poz vermeye utanırken artık anksiyete diye bir şey kalmadı.