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Torunlarının Şakasına Kurban Giden Anneannenin Güldüren Tepkileri

Torunlarının Şakasına Kurban Giden Anneannenin Güldüren Tepkileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.02.2025 - 10:00

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TikTok mecrası hayatımıza girdiğinden beri şaka ve akım videolarında epey artış oldu. Özellikle gençlerin favori uygulaması olan TikTok’ta videoları kaydırmaya başlayınca adeta hipnoz oluyor ve uygulamadan çıkamıyoruz. Kısa kısa videolara alışmamız sebebiyle de birçok kişi odak süresinin azaldığını ve uzun videolar izleyemediğini de dile getiriyor tabii ama bu başka bir konu.

Şimdiyse son zamanlarda popüler olan bir akımla karşınızdayız. Yabancı uyruklu bir adamın konuşmadan yalnızca ekrana baktığı bir videosu öylesine popüler oldu ki, insanlar şaka yapmak için kullanmaya başladı. Görüntülü aramada ekrana ilgili videoyu yansıtıp gelen tepkileri kayda alıyorlar.

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@hasstnalemdarr adlı TikTok kullanıcısı da anneannesiyle akıma katıldı.

@hasstnalemdarr adlı TikTok kullanıcısı da anneannesiyle akıma katıldı.

Anneannesini görüntülü aradı ve ekrana adamın videosunu yansıttı.

Adamı gören anneanne ne olduğunu anlayamadı ve başladı küfürler etmeye.

Adamı gören anneanne ne olduğunu anlayamadı ve başladı küfürler etmeye.

Öfkesiyle birlikte izleyenleri güldüren kadın kısa sürede viral oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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