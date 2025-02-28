Torunlarının Şakasına Kurban Giden Anneannenin Güldüren Tepkileri

TikTok mecrası hayatımıza girdiğinden beri şaka ve akım videolarında epey artış oldu. Özellikle gençlerin favori uygulaması olan TikTok’ta videoları kaydırmaya başlayınca adeta hipnoz oluyor ve uygulamadan çıkamıyoruz. Kısa kısa videolara alışmamız sebebiyle de birçok kişi odak süresinin azaldığını ve uzun videolar izleyemediğini de dile getiriyor tabii ama bu başka bir konu.
Şimdiyse son zamanlarda popüler olan bir akımla karşınızdayız. Yabancı uyruklu bir adamın konuşmadan yalnızca ekrana baktığı bir videosu öylesine popüler oldu ki, insanlar şaka yapmak için kullanmaya başladı. Görüntülü aramada ekrana ilgili videoyu yansıtıp gelen tepkileri kayda alıyorlar.
@hasstnalemdarr adlı TikTok kullanıcısı da anneannesiyle akıma katıldı.
Adamı gören anneanne ne olduğunu anlayamadı ve başladı küfürler etmeye.
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