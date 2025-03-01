Üniversite Mezunlarının Asgari Ücrete Sitem Etmelerine Hak Vermeyen Kadın Sözleriyle Tepki Aldı

@sule_balcioglu adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, sık sık gündeme geliyor. Özellikle bir dönemlerde erkeklere dair çektiği içerikleriyle kendisini sosyal mecralarda görüyorduk. Genel olarak da izleyicilerden eleştiri alan kadın, yeni paylaşımıyla da tartışma yarattı. Bu sefer konusu üniversite mezunlarıydı.

Biliyorsunuz ki üniversite mezunlarının bölüm fark etmeksizin başlangıç maaşları 20-30 bin TL bandında oluyor ve mezunlar iş yükleri karşısında maaşlarını yeterli bulmadığını dile getiriyor. İçerik üreticisi kadın da bu konuya değinmişti ancak üniversite mezunlarına hak veren bir pencereden konuşmamıştı.

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