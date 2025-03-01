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Üniversite Mezunlarının Asgari Ücrete Sitem Etmelerine Hak Vermeyen Kadın Sözleriyle Tepki Aldı

Üniversite Mezunlarının Asgari Ücrete Sitem Etmelerine Hak Vermeyen Kadın Sözleriyle Tepki Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 11:23

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@sule_balcioglu adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın, sık sık gündeme geliyor. Özellikle bir dönemlerde erkeklere dair çektiği içerikleriyle kendisini sosyal mecralarda görüyorduk. Genel olarak da izleyicilerden eleştiri alan kadın, yeni paylaşımıyla da tartışma yarattı. Bu sefer konusu üniversite mezunlarıydı.

Biliyorsunuz ki üniversite mezunlarının bölüm fark etmeksizin başlangıç maaşları 20-30 bin TL bandında oluyor ve mezunlar iş yükleri karşısında maaşlarını yeterli bulmadığını dile getiriyor. İçerik üreticisi kadın da bu konuya değinmişti ancak üniversite mezunlarına hak veren bir pencereden konuşmamıştı.

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Kendisi üniversite mezunlarının asgari ücretle çalışmasını normal karşılamıştı.

Kendisi üniversite mezunlarının asgari ücretle çalışmasını normal karşılamıştı.

İnşaat işçilerinin daha çok kazanması örneğiyle de, “Tabii daha çok kazanacaklar” demişti.

“Üniversite mezunu olman senin kazanacağın parayı belirlemiyor” sözlerine de yer veren kadın akıl tutulması yaşatmadı desek yalan olmaz.

“Üniversite mezunu olman senin kazanacağın parayı belirlemiyor” sözlerine de yer veren kadın akıl tutulması yaşatmadı desek yalan olmaz.

İzleyicilerden de kendisine pek hak veren olmamıştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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