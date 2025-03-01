Annesiyle Oyun Oynarken Kahkahalar Atan Bebeğin Babasına Karşı Memnuniyetsizliği

Bebeklerin annelerine karşı olan zaafı bir gerçek. Kendilerini 9 ay karınlarında taşıyan, gece gündüz besin ihtiyacını karşılayan annelerine olan aşkları özellikle erkek çocuklarda çok belirgin oluyor. Genel olarak kız çocuklarının babacı olduklarını görüyoruz. Ancak şu an konumuz annesiyle oyun oynarken keyiften dört köşe olan erkek bir bebek. Gelin detaylara geçelim.
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Annesiyle oyun oynayan bebek o anlarda öylesine keyfi alıyordu ki, kahkahalar havada uçuşuyordu.
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Babası kucağına alıp, aynı annesi gibi oyun oynamak istemişti ama tatlı bebek attığı bakışlarla her şeyi açıklamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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