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Annesiyle Oyun Oynarken Kahkahalar Atan Bebeğin Babasına Karşı Memnuniyetsizliği

Annesiyle Oyun Oynarken Kahkahalar Atan Bebeğin Babasına Karşı Memnuniyetsizliği

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.03.2025 - 17:00

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Bebeklerin annelerine karşı olan zaafı bir gerçek. Kendilerini 9 ay karınlarında taşıyan, gece gündüz besin ihtiyacını karşılayan annelerine olan aşkları özellikle erkek çocuklarda çok belirgin oluyor. Genel olarak kız çocuklarının babacı olduklarını görüyoruz. Ancak şu an konumuz annesiyle oyun oynarken keyiften dört köşe olan erkek bir bebek. Gelin detaylara geçelim.

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Annesiyle oyun oynayan bebek o anlarda öylesine keyfi alıyordu ki, kahkahalar havada uçuşuyordu.

Annesiyle oyun oynayan bebek o anlarda öylesine keyfi alıyordu ki, kahkahalar havada uçuşuyordu.

Ancak minik bebek babasına karşı pek de sevgi dolu değildi.

Babası kucağına alıp, aynı annesi gibi oyun oynamak istemişti ama tatlı bebek attığı bakışlarla her şeyi açıklamıştı.

Babası kucağına alıp, aynı annesi gibi oyun oynamak istemişti ama tatlı bebek attığı bakışlarla her şeyi açıklamıştı.

Babasına o hareketleri mi yakıştıramadı, yoksa sahiden anneciliğinden mi bilinmez ama izleyenleri güldürmeyi başardı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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