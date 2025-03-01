Annesiyle Oyun Oynarken Kahkahalar Atan Bebeğin Babasına Karşı Memnuniyetsizliği

Bebeklerin annelerine karşı olan zaafı bir gerçek. Kendilerini 9 ay karınlarında taşıyan, gece gündüz besin ihtiyacını karşılayan annelerine olan aşkları özellikle erkek çocuklarda çok belirgin oluyor. Genel olarak kız çocuklarının babacı olduklarını görüyoruz. Ancak şu an konumuz annesiyle oyun oynarken keyiften dört köşe olan erkek bir bebek. Gelin detaylara geçelim.