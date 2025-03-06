Danışanının Zihnini Kontrol Ettiğini İddia Eden Kişi Su ile Sarhoş Ettiği Anları Paylaştı

Son zamanlarda sosyal medyada zihin kontrolüne dair içerikler paylaşan kişiler arttı. Yaptıkları seminerlerden görüntüler paylaşan içerik üreticileri, bilinç kontrolüyle, hipnozla danışanlarını istedikleri her şeye inandırabiliyorlardı. “Kendime yapılana kadar inanmam” dedirten görüntülerden biriyle karşınızdayız. @korzay.kocak adlı TikTok hesabından seminerlerini paylaşan kişi, bir danışanını su içerek sarhoş olabileceğine inandırdığını iddia etmişti. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Danışanına su içiren kişi, “Su ile sarhoş oluyorsun” dediği anda kadının kendini kaybettiği görüldü.
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Ayaklandığı zaman korkan kadın ağlamaya da başlamıştı ve yine adamın komutuyla kendine geldi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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