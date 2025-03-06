İlkokul Öğrencilerinin Emekliliği Gelen Temizlik Görevlisine Yaptıkları Veda Sürprizi Kalpleri Eritti!

Hepimizin, “Dünyayı çocuklar yönetsin” dediği anlar olmuştur. Yine bu cümleyi tekrar edeceğiniz bir videoyla karşınızdayız. @uciteljvanja adlı TikTok hesabından paylaşılan anlar sosyal medyada kısa sürede yer edindi. Beğenilerin ve güzel yorumların buluştuğu videoda ilkokul öğrencisi çocuklar, emekliliği gelen temizlik görevlisine veda sürprizi yapıyordu.
Gelin birlikte o anları izleyelim!
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Temizlik görevlisinin emekli olacağını duyan pamuk kalpli çocuklar, çikolata hediye ederek vedalarını gerçekleştirmişti.
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Hep birlikte sarıldıkları bu anlar bizleri de onların duygularına ortak etti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Vicdanlı nesilde yetişiyor, dünya'yı çocuklar yönetsin 💜