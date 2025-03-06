Kırışıklıkları Önlemek İçin Uyumadan Önceki Rutinini Paylaşan Genç Kadın

Özellikle sporcuların sıkça kullandığı kinezyo bantlarında son aylarda farklı bir kullanım amacı popüler oldu. Sosyal medyanın etkisiyle de hızla yayılan yöntemi kullanan birçok kişinin paylaşımını görüyoruz. Bu yöntem ise kinezyo bantlarıyla kırışıklıkları önlemeye dair bir uygulama.
Güzelliğe ve bakıma verilen önem son yıllarda epey arttı. Estetik operasyonlar revaçta. Kimileri oldukları estetik operasyonlardan memnunken kimileriyse bin pişman. Biliyorsunuz ki çekik gözler ve kaşlar, kırışıksız alınlar ve dolgun dudaklar bugünkü güzellik algısının yansıması.
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Kinezyo bandıyla da çekikliğin oluşturulabildiğine ve kırışıklıkların önlendiğine dair iddialar yaygınlaştı.
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Önce pembe kinezyo bandını istediği gölgelere yapıştırmış en sonda da gıdısı ve yanakları için bir maske takmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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