Kırışıklıkları Önlemek İçin Uyumadan Önceki Rutinini Paylaşan Genç Kadın

Özellikle sporcuların sıkça kullandığı kinezyo bantlarında son aylarda farklı bir kullanım amacı popüler oldu. Sosyal medyanın etkisiyle de hızla yayılan yöntemi kullanan birçok kişinin paylaşımını görüyoruz. Bu yöntem ise kinezyo bantlarıyla kırışıklıkları önlemeye dair bir uygulama.

Güzelliğe ve bakıma verilen önem son yıllarda epey arttı. Estetik operasyonlar revaçta. Kimileri oldukları estetik operasyonlardan memnunken kimileriyse bin pişman. Biliyorsunuz ki çekik gözler ve kaşlar, kırışıksız alınlar ve dolgun dudaklar bugünkü güzellik algısının yansıması.