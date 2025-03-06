onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kırışıklıkları Önlemek İçin Uyumadan Önceki Rutinini Paylaşan Genç Kadın

Kırışıklıkları Önlemek İçin Uyumadan Önceki Rutinini Paylaşan Genç Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.03.2025 - 14:48

İçerik Devam Ediyor

Özellikle sporcuların sıkça kullandığı kinezyo bantlarında son aylarda farklı bir kullanım amacı popüler oldu. Sosyal medyanın etkisiyle de hızla yayılan yöntemi kullanan birçok kişinin paylaşımını görüyoruz. Bu yöntem ise kinezyo bantlarıyla kırışıklıkları önlemeye dair bir uygulama.

Güzelliğe ve bakıma verilen önem son yıllarda epey arttı. Estetik operasyonlar revaçta. Kimileri oldukları estetik operasyonlardan memnunken kimileriyse bin pişman. Biliyorsunuz ki çekik gözler ve kaşlar, kırışıksız alınlar ve dolgun dudaklar bugünkü güzellik algısının yansıması.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kinezyo bandıyla da çekikliğin oluşturulabildiğine ve kırışıklıkların önlendiğine dair iddialar yaygınlaştı.

Kinezyo bandıyla da çekikliğin oluşturulabildiğine ve kırışıklıkların önlendiğine dair iddialar yaygınlaştı.

Gerçekliği tartışılır ancak bir umut deneyen birçok kadın var. Bir sosyal medya kullanıcısı da uyumadan önceki rutinini paylaştı.

Önce pembe kinezyo bandını istediği gölgelere yapıştırmış en sonda da gıdısı ve yanakları için bir maske takmıştı.

Önce pembe kinezyo bandını istediği gölgelere yapıştırmış en sonda da gıdısı ve yanakları için bir maske takmıştı.

Siz böyle rahat bir uyku çekebilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın