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Bakırköy’de Bir Mağazadan İç Çamaşırı Çalan Tatlı Köpek

Bakırköy’de Bir Mağazadan İç Çamaşırı Çalan Tatlı Köpek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.03.2025 - 09:56

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Patili dostlarımızın bazı hareketleri hayatımıza adeta neşe katıyor. Onların her şeyi oyun sandığı masum düşünceleriyle yaptıkları bizleri de güldürüyor. Şimdi Bakırköy’den görüntülerle karşınızdayız. Tatlı mı tatlı bir sokak köpeği caddedeki mağazaların birinden çaldığı iç çamaşırıyla vatandaşlara komik anlar yaşattı. Oyuncağını sevmiş olacak ki, kim ne yaparsa yapsın geri vermedi ve arkasına bile bakmadan uzaklaştı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Tatlı köpek iç çamaşırı mağazasından çaldığı sütyeni kimseye vermemekte kararlıydı.

Tatlı köpek iç çamaşırı mağazasından çaldığı sütyeni kimseye vermemekte kararlıydı.

Çıktığı yüksek basamakta bir o yana bir diğer yana kaçarak vatandaşlarla inatlaştı.

En son basamaktan inerek kaçmaya başlayınca vatandaşlar da bunaltmak istemedi.

En son basamaktan inerek kaçmaya başlayınca vatandaşlar da bunaltmak istemedi.

Patili dostumuzun bu tatlı anları hepimizi gülümsetti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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