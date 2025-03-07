Bakırköy’de Bir Mağazadan İç Çamaşırı Çalan Tatlı Köpek

Patili dostlarımızın bazı hareketleri hayatımıza adeta neşe katıyor. Onların her şeyi oyun sandığı masum düşünceleriyle yaptıkları bizleri de güldürüyor. Şimdi Bakırköy’den görüntülerle karşınızdayız. Tatlı mı tatlı bir sokak köpeği caddedeki mağazaların birinden çaldığı iç çamaşırıyla vatandaşlara komik anlar yaşattı. Oyuncağını sevmiş olacak ki, kim ne yaparsa yapsın geri vermedi ve arkasına bile bakmadan uzaklaştı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.