Tatile Giden Çiftlerin Görev Paylaşımında Erkeklerin Fotoğrafçılık Yaptığı Anlar Güldürdü

Genellemek gibi olmasın ama söz konusu fotoğraf çekimi ve sosyal medya paylaşımlarına gelince kadınlar biraz daha işi ciddiye alıyor. Hal böyle olunca da eşlerine ve sevgililerine özellikle de güzel arka planlar olduğu zaman fotoğrafçılık yapmak düşüyor. Şimdiyse tam da böyle bir örnekle karşınızdayız. Tatile giden birkaç çiftin yaşadıkları derlenince ortaya güldüren anlar çıktı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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“Kocalar tatilde” notuyla paylaşılan videoda erkeklerin tek görevinin çekim yapmak olduğu görüldü.
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Ancak tüm erkeklerin eşleri için fedakarlık yaptığı anlar bir arada toplanınca komik bir video ortaya çıktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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