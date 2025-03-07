Aydın Ağzıyla Teyze Taklidi Yapan Gencin Başarılı Performansı Kahkahaları Topladı

Kimi bölgelerimizin kendine has bir konuşma şekli var ve maruz kalınmadığı müddetçe dışarıdan gelen biri olarak o konuşmaları anlamak zor olabiliyor. Özellikle Ege’de şehirden şehire bile ağzın değiştiğini görebiliyoruz. Şimdilerdeyse bir gencin Aydın ağzıyla teyze taklidi yaptığı videosu yeniden gündem oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim!