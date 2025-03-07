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Aydın Ağzıyla Teyze Taklidi Yapan Gencin Başarılı Performansı Kahkahaları Topladı

Aydın Ağzıyla Teyze Taklidi Yapan Gencin Başarılı Performansı Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.03.2025 - 13:54

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Kimi bölgelerimizin kendine has bir konuşma şekli var ve maruz kalınmadığı müddetçe dışarıdan gelen biri olarak o konuşmaları anlamak zor olabiliyor. Özellikle Ege’de şehirden şehire bile ağzın değiştiğini görebiliyoruz. Şimdilerdeyse bir gencin Aydın ağzıyla teyze taklidi yaptığı videosu yeniden gündem oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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Genç artık bu konuşma şeklini ne kadar benimsediyse, o konuştukça gözümüzde Egeli tatlı teyzelerimiz canlandı.

Genç artık bu konuşma şeklini ne kadar benimsediyse, o konuştukça gözümüzde Egeli tatlı teyzelerimiz canlandı.

Konuşmaları da biraz hızlı aktığı için kelimeleri seçe seçe anlamak mümkündü.

Telefonda birini arayarak teyze taklidi yapan genç öylesine inandırıcıydı ki, hattaki hanımefendi de taklit olduğunu farkında değildi.

Telefonda birini arayarak teyze taklidi yapan genç öylesine inandırıcıydı ki, hattaki hanımefendi de taklit olduğunu farkında değildi.

Oscarlık performansıyla beğenileri toplayan genci bir de biz tebrik edelim!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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