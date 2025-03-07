Toplu Taşımaya Binmenin Aurayı Kirlettiğini İddia Eden Kadın Yapılması Gerekeni Anlattı

Eğer sizler de auraya inananlardansanız ilginizi çekecek bir içerikle karşınıdayız. Aurayı korumak, yükseltmek için yapılan enerji çalışmaları epey revaçta. Bir içerik üreticisi de toplu taşıma kullanmanın aurayı kirlettiğine dair iddiasıyla gündeme geldi. Toplu taşımalarda birçok kişiyle yolculuk paylaşıldığı için enerjinin temizlenmesi gerektiğini dile getirmişti.