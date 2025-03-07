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Toplu Taşımaya Binmenin Aurayı Kirlettiğini İddia Eden Kadın Yapılması Gerekeni Anlattı

Toplu Taşımaya Binmenin Aurayı Kirlettiğini İddia Eden Kadın Yapılması Gerekeni Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.03.2025 - 15:27

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Eğer sizler de auraya inananlardansanız ilginizi çekecek bir içerikle karşınıdayız. Aurayı korumak, yükseltmek için yapılan enerji çalışmaları epey revaçta. Bir içerik üreticisi de toplu taşıma kullanmanın aurayı kirlettiğine dair iddiasıyla gündeme geldi. Toplu taşımalarda birçok kişiyle yolculuk paylaşıldığı için enerjinin temizlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

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Toplu taşımalarda insanların aura alanlarının etkileştiğini söyleyen kadın, negatif enerjilerinin aktarıldığını söyledi.

Toplu taşımalarda insanların aura alanlarının etkileştiğini söyleyen kadın, negatif enerjilerinin aktarıldığını söyledi.

Bunun önüne geçebilmek içinse her gün enerji temizleme çalışması yapılması gerektiğini anlatmıştı.

İzleyicilere pek inandırıcı gelmese de bu iddia sosyal medyada viral oldu.

İzleyicilere pek inandırıcı gelmese de bu iddia sosyal medyada viral oldu.

İçerik üreticisi enerjinin nasıl temizleneceğini de anlatmıştı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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