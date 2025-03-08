Yurt Dışından Mersin’e Getirilen Angus Kaçmak İçin Denize Atlayarak Kayıplara Karıştı

Gün geçmiyor ki canımız ülkemizde şaşırtan olaylar yaşanmasın. Mersin’den görüntülerle karşınızdayız. Yurt dışından Mersin’e getirilen bir angusun yaptığı kaçış planı kayda anbean yansıdı. Gemiden tıra sevk esnasında yaşanan olay sosyal medyada da etkileşim aldı. Gelin neler olmuş birlikte bakalım!
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Yurt dışından Mersin’e getirilen angus tıra sevk edilecekleri esnada denize doğru koşmaya başladı.
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Olay Mersin’in Silifke ilçesinde Taşucu Ceyport Limanında yaşandı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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