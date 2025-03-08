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Yurt Dışından Mersin’e Getirilen Angus Kaçmak İçin Denize Atlayarak Kayıplara Karıştı

Yurt Dışından Mersin’e Getirilen Angus Kaçmak İçin Denize Atlayarak Kayıplara Karıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 10:59

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Gün geçmiyor ki canımız ülkemizde şaşırtan olaylar yaşanmasın. Mersin’den görüntülerle karşınızdayız. Yurt dışından Mersin’e getirilen bir angusun yaptığı kaçış planı kayda anbean yansıdı. Gemiden tıra sevk esnasında yaşanan olay sosyal medyada da etkileşim aldı. Gelin neler olmuş birlikte bakalım!

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Yurt dışından Mersin’e getirilen angus tıra sevk edilecekleri esnada denize doğru koşmaya başladı.

Yurt dışından Mersin’e getirilen angus tıra sevk edilecekleri esnada denize doğru koşmaya başladı.

Denize balıklama atlayıp kaçmak için yüzdüğü anlar görenleri şoke etti.

Olay Mersin’in Silifke ilçesinde Taşucu Ceyport Limanında yaşandı.

Olay Mersin’in Silifke ilçesinde Taşucu Ceyport Limanında yaşandı.

Denize atlayarak kaçan angus gözden kaybolurken vatandaş arkasından bakakaldı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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