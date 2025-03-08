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Yurt Dışından İnternet Alışverişiyle Kahve Makinesi Aldığını Düşünürken Sticker Geldi

Yurt Dışından İnternet Alışverişiyle Kahve Makinesi Aldığını Düşünürken Sticker Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 10:25 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 10:32

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Yurt dışından internet alışverişi için uygun fiyatlı satışlar yapan yeni sitelerin çıkmasıyla birlikte vatandaşlar ihtiyaçlarını ilgili sayfalardan almaya başladı. Kimileri alışverişlerinden memnun kalırken kimileriyse hüsrana uğruyor. Vatandaş siparişleri karşısında gelen ürünleri sosyal medyada paylaşıyor. @manicserce adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın da babasının siparişini paylaştı. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadının babası bir kahve makinesi fiyatına tam dört tane kahve makinesi aldığını düşünmüştü.

Genç kadının babası bir kahve makinesi fiyatına tam dört tane kahve makinesi aldığını düşünmüştü.

Ancak gelen kargoyla birlikte hayalleri suya düştü. Kahve makinesi stickerı karşısında ailecek şoke oldular.

Genç kadın alaycı bir dille paylaşımı yaparak kahkahaları topladı.

Genç kadın alaycı bir dille paylaşımı yaparak kahkahaları topladı.

Bu gibi yanlış siparişlerinse genellikle yanlış çeviri, açıklamayı dikkatsiz okuma ya da yanıltıcı ürün görsellerinden kaynaklandığını görüyoruz.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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