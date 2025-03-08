Yurt Dışından İnternet Alışverişiyle Kahve Makinesi Aldığını Düşünürken Sticker Geldi

Yurt dışından internet alışverişi için uygun fiyatlı satışlar yapan yeni sitelerin çıkmasıyla birlikte vatandaşlar ihtiyaçlarını ilgili sayfalardan almaya başladı. Kimileri alışverişlerinden memnun kalırken kimileriyse hüsrana uğruyor. Vatandaş siparişleri karşısında gelen ürünleri sosyal medyada paylaşıyor. @manicserce adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın da babasının siparişini paylaştı. Gelin detaylara geçelim.
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Genç kadının babası bir kahve makinesi fiyatına tam dört tane kahve makinesi aldığını düşünmüştü.
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Genç kadın alaycı bir dille paylaşımı yaparak kahkahaları topladı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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