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Dubai Tatilinde Bulduğu Sokak Kedisini Sahiplenerek Türkiye’ye Getiren Koca Yürekli Adam!

Dubai Tatilinde Bulduğu Sokak Kedisini Sahiplenerek Türkiye’ye Getiren Koca Yürekli Adam!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 11:58 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 12:16

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Efe Tanay adlı gezgin içerik üreticisi Dubai seyahatinden kalpleri eriten bir paylaşım yaptı. Dubai’de kaldığı evin önünde yavru bir kedi bulan hayvansever Efe Tanay, masum canın sokakta kalmasına dayanamayıp eve almıştı. İşte tüm hikaye böyle başladı. Artık ikiliyi yeni bir hayat bekliyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Aslında Efe Tanay’ın düşüncesi tatlı kediye Dubai’de bir yuva bulmaktı.

Aslında Efe Tanay’ın düşüncesi tatlı kediye Dubai’de bir yuva bulmaktı.

Ancak birlikte geçirdikleri gecenin ardından ondan ayrılmak istemeyince birlikte Türkiye dönmeye karar verdi.

Veteriner kontrollerinin ardından kediyi sahiplenen hayvansever, yeni dostuyla bir süre daha Dubai’de kaldı.

Veteriner kontrollerinin ardından kediyi sahiplenen hayvansever, yeni dostuyla bir süre daha Dubai’de kaldı.

Türkiye’ye dönüş vakti gelince de pasaportunu çıkartarak gerekli tüm işlemleri halletti. Fındık adını verdiği kedisiyle İstanbul’da güzel bir hayata başladı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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