Dubai Tatilinde Bulduğu Sokak Kedisini Sahiplenerek Türkiye’ye Getiren Koca Yürekli Adam!

Efe Tanay adlı gezgin içerik üreticisi Dubai seyahatinden kalpleri eriten bir paylaşım yaptı. Dubai’de kaldığı evin önünde yavru bir kedi bulan hayvansever Efe Tanay, masum canın sokakta kalmasına dayanamayıp eve almıştı. İşte tüm hikaye böyle başladı. Artık ikiliyi yeni bir hayat bekliyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Aslında Efe Tanay’ın düşüncesi tatlı kediye Dubai’de bir yuva bulmaktı.
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Veteriner kontrollerinin ardından kediyi sahiplenen hayvansever, yeni dostuyla bir süre daha Dubai’de kaldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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