Dubai Tatilinde Bulduğu Sokak Kedisini Sahiplenerek Türkiye’ye Getiren Koca Yürekli Adam!

Efe Tanay adlı gezgin içerik üreticisi Dubai seyahatinden kalpleri eriten bir paylaşım yaptı. Dubai’de kaldığı evin önünde yavru bir kedi bulan hayvansever Efe Tanay, masum canın sokakta kalmasına dayanamayıp eve almıştı. İşte tüm hikaye böyle başladı. Artık ikiliyi yeni bir hayat bekliyordu. Gelin detaylara birlikte bakalım.