Barista Teyze Americano Hazırladığı Anlarla Sosyal Medyada Beğenileri Topladı

Kafelerde hep gençlerin çalıştığını gördüğümüz için alışılagelmişin dışında durumlar dikkat çekiyor. @beyzandogan adlı içerik üreticisi TikTok hesabından paylaştığı videoyla viral oldu. Sebebi ise kendisine kahve hazırlayan tatlı mı tatlı teyzemizdi. Bara geçerek işleri üstlenen teyzemizin elinden her iş geliyordu. Gelin detaylara geçelim.