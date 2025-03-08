Barista Teyze Americano Hazırladığı Anlarla Sosyal Medyada Beğenileri Topladı

Kafelerde hep gençlerin çalıştığını gördüğümüz için alışılagelmişin dışında durumlar dikkat çekiyor. @beyzandogan adlı içerik üreticisi TikTok hesabından paylaştığı videoyla viral oldu. Sebebi ise kendisine kahve hazırlayan tatlı mı tatlı teyzemizdi. Bara geçerek işleri üstlenen teyzemizin elinden her iş geliyordu. Gelin detaylara geçelim.
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İçerik üreticisi o anları “Hacı nene americano yapıyor” notuyla paylaştı.
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“Bir iki ay çalışır çıkarım dediğim işte benim son” diyerek işi mizaha vuranlar da eksik olmadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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