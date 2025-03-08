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Barista Teyze Americano Hazırladığı Anlarla Sosyal Medyada Beğenileri Topladı

Barista Teyze Americano Hazırladığı Anlarla Sosyal Medyada Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 14:34 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 14:39

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Kafelerde hep gençlerin çalıştığını gördüğümüz için alışılagelmişin dışında durumlar dikkat çekiyor. @beyzandogan adlı içerik üreticisi TikTok hesabından paylaştığı videoyla viral oldu. Sebebi ise kendisine kahve hazırlayan tatlı mı tatlı teyzemizdi. Bara geçerek işleri üstlenen teyzemizin elinden her iş geliyordu. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi o anları “Hacı nene americano yapıyor” notuyla paylaştı.

İçerik üreticisi o anları “Hacı nene americano yapıyor” notuyla paylaştı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler arasından kafeyi bilenler de teyzemizin dükkan sahibi olduğunu dile getirdi.

“Bir iki ay çalışır çıkarım dediğim işte benim son” diyerek işi mizaha vuranlar da eksik olmadı.

“Bir iki ay çalışır çıkarım dediğim işte benim son” diyerek işi mizaha vuranlar da eksik olmadı.

Teyzemizin elinden bir gün bizlerin de kahve içmesi dileğiyle diyelim. 🩷

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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