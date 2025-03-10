Ekrem İmamoğlu’nun Çevresine Operasyon: Banka Hesaplarına da El Konulmuş
Ekrem İmamoğlu’nun Çevresine Operasyon: Banka Hesaplarına da El Konulmuş
Geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını resmen başlatan Ekrem İmamoğlu’nun çevresinde bulunanların taşınmazlarına ve banka hesaplarına el konulduğu iddia ediliyordu. Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu, İletişimci Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimlerin banka hesaplarına ve taşınmazlarına savcılık tarafından geçici olarak el konulduğunu yazdı.
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Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İzmir’de yaptığı konuşmada savcılığın el koyma operasyonu başlattığını söylemişti.
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Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının detaylarını bugünkü köşe yazısında yazdı.
Ekrem İmamoğlu ile birlikte 2013 yılından beri beraber çalışan Necati Özkan savcılığın el koymasını şöyle anlattı.
Necati Özkan: Ben bazı bakanlıkların da ihalesini aldım.
Necati Özkan gözaltına alınabileceğini de ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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