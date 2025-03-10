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Ekrem İmamoğlu’nun Çevresine Operasyon: Banka Hesaplarına da El Konulmuş

Ekrem İmamoğlu’nun Çevresine Operasyon: Banka Hesaplarına da El Konulmuş

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 16:35

Geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyasını resmen başlatan Ekrem İmamoğlu’nun çevresinde bulunanların taşınmazlarına ve banka hesaplarına el konulduğu iddia ediliyordu. Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu, İletişimci Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimlerin banka hesaplarına ve taşınmazlarına savcılık tarafından geçici olarak el konulduğunu yazdı.

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Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İzmir’de yaptığı konuşmada savcılığın el koyma operasyonu başlattığını söylemişti.

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta İzmir’de yaptığı konuşmada savcılığın el koyma operasyonu başlattığını söylemişti.

İmamoğlu, “Aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar” demişti.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının detaylarını bugünkü köşe yazısında yazdı.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının detaylarını bugünkü köşe yazısında yazdı.

İmamoğlu’na yakın çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alınmış. Bu isimler arasında İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimler dışında, İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz da var.”

Kaynak

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 2013 yılından beri beraber çalışan Necati Özkan savcılığın el koymasını şöyle anlattı.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 2013 yılından beri beraber çalışan Necati Özkan savcılığın el koymasını şöyle anlattı.

Cuma günü öğle yemeğindeydim, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’nden bana bir sms mesajı geldi. Mesajda ‘adınıza kayıtlı gayrimenkul üzerinde el koyma kararı şerhi tesisi işlemi yapılmaktadır” deniyordu. Ben mesajı bir tür dolandırıcılık zannettim. Yine de içime kurt düştü ve avukatıma gönderdim. Avukatım, Tapu Müdürlüğü’ne ve adliyeye iki avukat arkadaşını gönderdi. Sonuçta, Başsavcılığın yaptığı bir işlem olduğunu doğruladı. Ardından, bir arkadaşımın ikazıyla, banka hesabımdan, kontrol için, eşime 500-1000 lira para göndermeye çalıştım, yapamadım. Şahsi hesabım dondurulmuştu. Bankayı aradım, şubenin haberi bile yoktu. Sonrasında da Ankara Çankaya Tapu Müdürlüğü’nden benzeri bir mesaj geldi.'

Necati Özkan: Ben bazı bakanlıkların da ihalesini aldım.

Necati Özkan: Ben bazı bakanlıkların da ihalesini aldım.

Ben profesyonel bir iletişimciyim. 42 yıldır çalışıyorum, piyasada tanınan muteber bir şirketim var. Ulusal veya uluslararası markalara iletişim kampanyaları yaptım. Mevcut hükümetin yönettiği çeşitli bakanlıkların, Merkez Bankası, Halk Bank gibi kuruluşların ya da kamu idarelerinin projelerinde uzun yıllar ihalelere girerek görev aldım. Örneğin Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine katılarak yılda 5, 10, 15 milyon dolarlık bütçeler yönettim. Özetle; şirketim yıllarca kendi alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri oldu. Türkiye dışında da birçok projeyi yönettim. İletişim benim profesyonel işim, tutkum. Bugüne kadar 40’dan fazla ülkede konferanslar, dersler verdim. İBB’de ise ne bir görevim, ne bir sorumluluğum, ne de imza yetkim var. Dahası, yıllardır İBB veya iştiraklerinin ihalelerinden uzak duruyorum. Girsem hakkıyla alıp yapabileceğim işler olduğu halde bunu tercih ediyorum. Çünkü İBB benim için bir kar alanı değil. Ekrem Bey’in Türkiye için doğru bir lider alternatifi olduğuna inandığım için onu destekliyorum. Ekrem Bey’le ilk kez 2013 yılının sonbaharında tanıştık ve çalıştık. 2014’te Beylikdüzü’nü kazandıran kampanyasını yönettim. O tarihte ondaki ışığı gördüm. O günden beri bizzat Ekrem İmamoğlu’nun siyasal iletişim danışmanlığını yapıyorum.'

Necati Özkan gözaltına alınabileceğini de ifade etti.

Necati Özkan gözaltına alınabileceğini de ifade etti.

Son iki aydır, troller, gazeteci kılıklı tetikçiler; bana, şirketime hatta eşime yönelik saldırılar başlattıklarında konunun böyle bir yere evrileceğini biliyordum. Geçen ay, çeşitli projeler için iki kez yurtdışına gittim. Bunların olacağını bile bile döndüm. Çünkü verilmeyecek bir hesabım yok. Ben, bu ülkede hala hukuka güvenmek istiyorum. Çeşitli trollerin şikayetiyle harekete geçilmiş olsa bile hakikatın eninde sonunda ortaya çıkacağına inanıyorum. Son yıllardaki pek çok örnekten biliyoruz, çeken çektiğiyle kalıyor. Yarın öbür gün beni gözaltına alabilirler. Ben bir siyasetçi değilim, siyasi parti üyesi değilim. Ben profesyonel bir iletişimciyim. Teknik bir iş yapıyorum. Bu ülkede çalışan, üreten, vergisini veren insanlardan suç örgütü üretmeye çalışmak, adalet olamaz.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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