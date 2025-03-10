Ekrem İmamoğlu’nu Ölümle Tehdit Eden Kişi Hakkında Suç Duyurusu
Ekrem İmamoğlu’nu Ölümle Tehdit Eden Kişi Hakkında Suç Duyurusu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi hakkında avukatı Kemal Polat suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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