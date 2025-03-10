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Ekrem İmamoğlu’nu Ölümle Tehdit Eden Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Ekrem İmamoğlu’nu Ölümle Tehdit Eden Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2025 - 14:27 Son Güncelleme: 10.03.2025 - 14:32

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi hakkında avukatı Kemal Polat suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

-Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.

-Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz.

-Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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