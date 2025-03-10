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Ece Gürel'in Ölümünde Mobbing Etkeni Neden Konuşulmuyor?

Ece Gürel'in Ölümünde Mobbing Etkeni Neden Konuşulmuyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2025 - 14:11

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayı Belgrad Ormanı'na yürüyüşe çıkan Ece Gürel'in kaybolduktan dört gün sonra bulunması kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesiydi. Metafizik ve astroloji gibi konulara ilgi duyan Gürel hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Aldığı derslerin etkisini olduğunu söyleyenler, uyuşturucu etkisi ve şaman ayini iddiaları da günlerce konuşuldu. Gürel'in tüm geçmişi ortaya döküldü. 

Ancak yakınlarının ve eşinin anlattığı üzere Gürel, bir süredir çalıştığı şirkette baskıya maruz kalıyordu. Hatta kendisinin zorla istifa ettirildiği de yakınlarının ifadelerinde rastlandı. Ancak ülkemizin iş hukuku konusunda büyük sorunlarından olan mobbing yeteri kadar konuşulmadı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu duruma isyan etti.

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Ece Gürel'in ölümünün sır perdesi aralanmaya çalışırken gerek basında gerek sosyal medyada çok fazla komplo teorisine maruz kaldık.

Ece Gürel'in ölümünün sır perdesi aralanmaya çalışırken gerek basında gerek sosyal medyada çok fazla komplo teorisine maruz kaldık.

Tarot, astrolomi gibi hobileri olan Gürel'in doğa yürüyüşüne kaybolmasının intihar mı yoksa ritüel mi olduğu bile konuşuldu.

Hatta ayahuasca denen uyuşturucu madde kullandığı bile iddia edildi. Ancak otopside herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Hatta ayahuasca denen uyuşturucu madde kullandığı bile iddia edildi. Ancak otopside herhangi bir maddeye rastlanmadı.

Belki de Gürel'in yaşadığı zor zamanlardan ötürü yaptığı doğa yürüyüşü sosyal medyada ruhani bir yolculuk gibi algılandı.

Gürel'in astrolomi eğitimi aldığı Hale Özen de cadılık eğitimi verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gürel'in astrolomi eğitimi aldığı Hale Özen de cadılık eğitimi verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adliyeye sevkedilen eğitmen serbest bırakıldı. 36 yaşında bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışan mimara yapılan baskı yine geri plana düştü.

Gürel'in arkadaşının ifadesi ise ölümünün üzerinden günler geçmesine rağmen gündeme bomba gibi düştü.

Tabii ülkemizin bir gerçeği olan mobbing ve zorbalık konusu bu mesajların ardından daha fazla konuşulmaya başladı.

Tabii ülkemizin bir gerçeği olan mobbing ve zorbalık konusu bu mesajların ardından daha fazla konuşulmaya başladı.
twitter.com

Gürel'in tarota merakı da çokça konuşulmuştu.

Gürel'in tarota merakı da çokça konuşulmuştu.
twitter.com
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Ölümünü cadılık gibi kavramlara bağlayanlar da tepki gördü.

Ölümünü cadılık gibi kavramlara bağlayanlar da tepki gördü.
twitter.com

İş yeri ve patronunun yeteri kadar konuşulmadığını öne süren de var.

İş yeri ve patronunun yeteri kadar konuşulmadığını öne süren de var.
twitter.com

Bu kadar acı bir olayın magazinel olarak değerlendirilmesi de tepkileri çeken detaylardan sadece biri.

Bu kadar acı bir olayın magazinel olarak değerlendirilmesi de tepkileri çeken detaylardan sadece biri.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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