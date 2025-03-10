Ece Gürel'in Ölümünde Mobbing Etkeni Neden Konuşulmuyor?
Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayı Belgrad Ormanı'na yürüyüşe çıkan Ece Gürel'in kaybolduktan dört gün sonra bulunması kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesiydi. Metafizik ve astroloji gibi konulara ilgi duyan Gürel hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Aldığı derslerin etkisini olduğunu söyleyenler, uyuşturucu etkisi ve şaman ayini iddiaları da günlerce konuşuldu. Gürel'in tüm geçmişi ortaya döküldü.
Ancak yakınlarının ve eşinin anlattığı üzere Gürel, bir süredir çalıştığı şirkette baskıya maruz kalıyordu. Hatta kendisinin zorla istifa ettirildiği de yakınlarının ifadelerinde rastlandı. Ancak ülkemizin iş hukuku konusunda büyük sorunlarından olan mobbing yeteri kadar konuşulmadı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu duruma isyan etti.
Ece Gürel'in ölümünün sır perdesi aralanmaya çalışırken gerek basında gerek sosyal medyada çok fazla komplo teorisine maruz kaldık.
Hatta ayahuasca denen uyuşturucu madde kullandığı bile iddia edildi. Ancak otopside herhangi bir maddeye rastlanmadı.
Gürel'in astrolomi eğitimi aldığı Hale Özen de cadılık eğitimi verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Tabii ülkemizin bir gerçeği olan mobbing ve zorbalık konusu bu mesajların ardından daha fazla konuşulmaya başladı.
Gürel'in tarota merakı da çokça konuşulmuştu.
Ölümünü cadılık gibi kavramlara bağlayanlar da tepki gördü.
İş yeri ve patronunun yeteri kadar konuşulmadığını öne süren de var.
Bu kadar acı bir olayın magazinel olarak değerlendirilmesi de tepkileri çeken detaylardan sadece biri.
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