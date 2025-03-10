Ece Gürel'in Ölümünde Mobbing Etkeni Neden Konuşulmuyor?

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayı Belgrad Ormanı'na yürüyüşe çıkan Ece Gürel'in kaybolduktan dört gün sonra bulunması kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmesiydi. Metafizik ve astroloji gibi konulara ilgi duyan Gürel hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Aldığı derslerin etkisini olduğunu söyleyenler, uyuşturucu etkisi ve şaman ayini iddiaları da günlerce konuşuldu. Gürel'in tüm geçmişi ortaya döküldü.

Ancak yakınlarının ve eşinin anlattığı üzere Gürel, bir süredir çalıştığı şirkette baskıya maruz kalıyordu. Hatta kendisinin zorla istifa ettirildiği de yakınlarının ifadelerinde rastlandı. Ancak ülkemizin iş hukuku konusunda büyük sorunlarından olan mobbing yeteri kadar konuşulmadı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı bu duruma isyan etti.