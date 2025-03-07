Oğuzhan Uğur, Ece Gürel'le İlgili "Cinler Yaptı" Başlıklarını Görünce Çileden Çıktı
Oğuzhan Uğur, Ece Gürel'le İlgili "Cinler Yaptı" Başlıklarını Görünce Çileden Çıktı
İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenleri güzel haber beklerken, acı haber geldi.
Müge Anlı’nın canlı yayınında cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Gürel’in otopsi raporundaki ilk bilgiler açıklandı. Genç kadının uzun süre aç ve susuz kaldığı için çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası Oğuzhan Uğur, yapılan yorumlara tepki göstererek isyan etti.
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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan sonra 4 gün boyunca aranan ve donmak üzereyken bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, kurtarıldığında tüm Türkiye rahat bir nefes almıştı.
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Sağ olarak bulunması büyük bir umut olmuş, ailesi ve olayı takip edenler mutluluktan gözyaşı dökmüştü.
Gürel’in ölüm haberi sonrası Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımda hem medyanın hem de sosyal medya kullanıcılarının olay hakkındaki tutumuna sert tepki gösterdi.
Ancak asıl tepki gösterdiği nokta, olayın magazinsel ve spekülatif hale getirilmesi oldu.
Oğuzhan Uğur, asıl büyük isyanını ise Gürel’in ölümüne dair ortaya atılan komplo teorilerine gösterdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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