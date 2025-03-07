Oğuzhan Uğur, Ece Gürel'le İlgili "Cinler Yaptı" Başlıklarını Görünce Çileden Çıktı

“Elbette şimdi sıra fahri X dedektiflerinde. ‘Cinler yaptı’ başlığıyla az evvel açılışı yaptı bazı hesaplar. Bazıları madde kullandığından neredeyse emin. Saldırıya uğradığını düşünenler de az değil. ‘Kadın başına parkta ne işi varmış’ diyenler de her zamanki gibi yerlerini almışlar. Olmazlarsa olmaz… Kim ne derse desin, gerçek ne olursa olsun. Muhtaç olduğumuz bir iyi haber daha kursağımızda kaldı. Fantastik tahminlerin dozu ne olursa olsun, yaşanan trajedinin gerçekliğiyle boy ölçüşemeyecek. Bir insanı, bir kadını daha kaybettik. Keşke haberler ilk attıkları ‘müjde!’ başlıklarıyla kalsaydı. Yine olmadı. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır dilerim.”

Bu sözleriyle, hem sosyal medyadaki dedikodulara hem de olayın farklı yönlere çekilmesine tepki gösterdi.