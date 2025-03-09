Ekrem İmamoğlu Adana’da: Meşhur Hareketini Bu Sefer Erken Yaptı
Ekrem İmamoğlu Adana’da: Meşhur Hareketini Bu Sefer Erken Yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de başlattığı Cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyası için bugün Adana’ya gitti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte salona giren ve partilileri selamlayan Ekrem İmamoğlu, CHP’lilerin “ceketini çıkar” talebini de kırmadı. İmamoğlu, “Şimdiye kadar en hızlısı Adana oldu” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’de 23 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak seçimi kazanmasını kesin gözüküyle bakılan Ekrem İmamoğlu kampanyasına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu bugün ise Adana’da CHP’lilere seslendi.
İmamoğlu, kendisiyle özleşleşen ceket çıkarma hareketini de yaptı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın