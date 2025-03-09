Ekrem İmamoğlu Adana’da: Meşhur Hareketini Bu Sefer Erken Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de başlattığı Cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyası için bugün Adana’ya gitti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte salona giren ve partilileri selamlayan Ekrem İmamoğlu, CHP’lilerin “ceketini çıkar” talebini de kırmadı. İmamoğlu, “Şimdiye kadar en hızlısı Adana oldu” ifadelerini kullandı.