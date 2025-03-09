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Ekrem İmamoğlu Adana’da: Meşhur Hareketini Bu Sefer Erken Yaptı

Ekrem İmamoğlu Adana’da: Meşhur Hareketini Bu Sefer Erken Yaptı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 14:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de başlattığı Cumhurbaşkanlığı adaylık kampanyası için bugün Adana’ya gitti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte salona giren ve partilileri selamlayan Ekrem İmamoğlu, CHP’lilerin “ceketini çıkar” talebini de kırmadı. İmamoğlu, “Şimdiye kadar en hızlısı Adana oldu” ifadelerini kullandı.

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CHP’de 23 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak seçimi kazanmasını kesin gözüküyle bakılan Ekrem İmamoğlu kampanyasına başladı.

CHP’de 23 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak seçimi kazanmasını kesin gözüküyle bakılan Ekrem İmamoğlu kampanyasına başladı.

Geçtiğimiz gün İzmir’de bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okuyarak 'Mertsen, yiğitsen, ufacık da olsa vicdan kırıntın varsa bu meydan okumama yanıt verirsin' demişti.

Ekrem İmamoğlu bugün ise Adana’da CHP’lilere seslendi.

Ekrem İmamoğlu bugün ise Adana’da CHP’lilere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrısını yenileyen İmamoğlu, 'Sana yenilmeyeceğiz! Ne yapsanız nafile, o sandık gelecek ve millet seni evine gönderecek' ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu ayrıca 'Kuralım sandığı, bakalım millet ne diyor' diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

İmamoğlu, kendisiyle özleşleşen ceket çıkarma hareketini de yaptı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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