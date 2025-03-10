Çalışan Annelere Eğitimli Bakıcı Desteği: Aylık 22 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapılacak
Çalışan Annelere Eğitimli Bakıcı Desteği: Aylık 22 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapılacak
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yürüttüğü ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortaya projesi olan “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” başvuruları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Proje kapsamında şartları sağlayan çalışan annelere aylık 560 euroya (22 bin 178 TL) kadar destek sağlanması planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayata geçirilecek projede toplamda 20 ay boyunca çalışan annelere destek sağlanması öngörülüyor. EDU-CARE II projesine başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleştiliyor.
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Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finanse ettiği EDU-CARE II projesiyle kadın istihdamının artması planlanıyor.
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Çalışan annelere ne kadar destek verilecek?
E-Devlet üzerinden başvuruların yapıldığı EDU-CARE II projesi için aranan şartlar ise şu şekilde
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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