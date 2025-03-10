Çalışan Annelere Eğitimli Bakıcı Desteği: Aylık 22 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yürüttüğü ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortaya projesi olan “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” başvuruları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Proje kapsamında şartları sağlayan çalışan annelere aylık 560 euroya (22 bin 178 TL) kadar destek sağlanması planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayata geçirilecek projede toplamda 20 ay boyunca çalışan annelere destek sağlanması öngörülüyor. EDU-CARE II projesine başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleştiliyor.