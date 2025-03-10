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Çalışan Annelere Eğitimli Bakıcı Desteği: Aylık 22 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapılacak

Çalışan Annelere Eğitimli Bakıcı Desteği: Aylık 22 Bin Liraya Kadar Ödeme Yapılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 17:48

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yürüttüğü ve Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortaya projesi olan “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” başvuruları geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Proje kapsamında şartları sağlayan çalışan annelere aylık 560 euroya (22 bin 178 TL) kadar destek sağlanması planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hayata geçirilecek projede toplamda 20 ay boyunca çalışan annelere destek sağlanması öngörülüyor. EDU-CARE II projesine başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleştiliyor.

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Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finanse ettiği EDU-CARE II projesiyle kadın istihdamının artması planlanıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin finanse ettiği EDU-CARE II projesiyle kadın istihdamının artması planlanıyor.

“Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)” ile şartları sağlayan çalışan annelere 255 euro ile 560 euro arasında destek sağlanması planlanıyor. 

Türkiye’nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanacak bu proje, 20 ay boyunca sürecek ve annelere önemli bir mali katkı sağlayacak.

Çalışan annelere ne kadar destek verilecek?

Çalışan annelere ne kadar destek verilecek?

  • Tam zamanlı çalışan anneler: 510 avro (Yaklaşık 20 bin 196 TL)

  • Bekar veya özel gereksinimi olan çocuğa sahip tam zamanlı çalışan anneler: 560 avro (Yaklaşık 22 bin 178 TL)

  • Yarı zamanlı çalışan anneler: 255 avro (Yaklaşık 10 bin 97 TL)

  • Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan anneler: 305 avro (Yaklaşık 12 bin 76 TL)

E-Devlet üzerinden başvuruların yapıldığı EDU-CARE II projesi için aranan şartlar ise şu şekilde

E-Devlet üzerinden başvuruların yapıldığı EDU-CARE II projesi için aranan şartlar ise şu şekilde

  • Analık izni durumu: Proje süresince annenin analık izninde olmaması gerekiyor.

  • Sigortalı bakıcı çalıştırma şartı: Annenin çalıştıracağı bakıcının, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak sigortalı olması gerekiyor.

  • Çalışma durumu: Annenin tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak bir işverene bağlı çalışıyor olması gerekiyor.

  • Bekar anneler için velayet şartı: Eğer anne bekar ise çocuğun velayetinin annede olması gerekiyor.

  • Çocuğun yaş aralığı: 0-24 aylık olması gerekiyor.

  • Aynı evde yaşama şartı: Anne ile çocuğun aynı hanede yaşaması zorunlu.

  • İkamet şartı: İstanbul, Ankara veya İzmir illerinde ikamet etmek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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