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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: İstismarcı Baba Gözaltına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: İstismarcı Baba Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 20:19

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin ufak bir çocuğa karşı yaptığı hareketler büyük tepki çekmişti. Görüntüler sonrasında harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babanın gözaltına, hanede bulunan çocukların da devlet korumasına alındığını açıkladı.

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Bugün sosyal medyada paylaşılan bir videoki görüntüler herkesi şoke etmişti.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir videoki görüntüler herkesi şoke etmişti.

Görüntülerde bir kişinin, ufak bebeğe karşı yaptığı hareketler yer almıştı. Bebeğin özel bölgelerine dokunan ve bazı hareketler yapan kişinin, bebeğin babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Görüntüler sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Görüntüler sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir.' denilen açıklamada söz konusu şüphelinin emniyet birimlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca adreste bulunan çocukların da devlet korunmasına alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması 👇

Bakanlığın açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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