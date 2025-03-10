Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: İstismarcı Baba Gözaltına Alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: İstismarcı Baba Gözaltına Alındı
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin ufak bir çocuğa karşı yaptığı hareketler büyük tepki çekmişti. Görüntüler sonrasında harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babanın gözaltına, hanede bulunan çocukların da devlet korumasına alındığını açıkladı.
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Bugün sosyal medyada paylaşılan bir videoki görüntüler herkesi şoke etmişti.
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Görüntüler sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlığın açıklaması 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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