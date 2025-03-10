Trump’ın Kabinesinde Musk Çatlağı: Elon Musk Bakanlarla Kavga Etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Elon Musk ile Marco Rubio arasındaki kavgaya müdahelesi ise iki tarafı da kırmayarak oldu.

Trump, Rubio'nun 'harika bir iş' çıkardığını ve başa çıkması gereken daha birçok şey olduğunu söyledi.

Trump, “Rubio çok meşguldü, sürekli seyahat ediyor ve gazetecilerin önüne çıkıyordu. Bu yüzden 'herkesin birlikte çalışması' gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.