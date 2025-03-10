Trump’ın Kabinesinde Musk Çatlağı: Elon Musk Bakanlarla Kavga Etti
Trump’ın Kabinesinde Musk Çatlağı: Elon Musk Bakanlarla Kavga Etti
Tesla, SpaceX ve Twitter gibi şirketlerin sahibi, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, ABD seçimlerinde başkanlığı kazanan Donald Trump’ın en büyük destekçisi olmuştu. Musk, yeni kurulan ve federal kurumlara tasarruf ettirmekle görevlendirilen Hükümet Verimliliği Birimi (DOGE) adlı bir birimin başına getirilmişti. Elon Musk’ın, Trump ve bakanların Beyaz Saray’da yaptığı toplantıda Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile kavga ettiği ortaya çıktı.
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Elon Musk, toplantıya her zaman giydiği baskılı tişörtler yerine takım elbise giyerek katıldı.
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Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, Musk ile Marco Rubio arasında yaşanan kavga toplantıya damga vurdu.
Elon Musk’un yönetimde öne çıkması daha önce de Cumhuriyetçi Parti’de rahatsızlık yaratmıştı.
Elan Musk toplantıda Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile de tartıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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