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Trump’ın Kabinesinde Musk Çatlağı: Elon Musk Bakanlarla Kavga Etti

Trump’ın Kabinesinde Musk Çatlağı: Elon Musk Bakanlarla Kavga Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 21:08

Tesla, SpaceX ve Twitter gibi şirketlerin sahibi, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, ABD seçimlerinde başkanlığı kazanan Donald Trump’ın en büyük destekçisi olmuştu. Musk, yeni kurulan ve federal kurumlara tasarruf ettirmekle görevlendirilen Hükümet Verimliliği Birimi (DOGE) adlı bir birimin başına getirilmişti. Elon Musk’ın, Trump ve bakanların Beyaz Saray’da yaptığı toplantıda Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile kavga ettiği ortaya çıktı.

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Elon Musk, toplantıya her zaman giydiği baskılı tişörtler yerine takım elbise giyerek katıldı.

Elon Musk, toplantıya her zaman giydiği baskılı tişörtler yerine takım elbise giyerek katıldı.

Trump, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i “özensiz giyindiği” gerekçesiyle eleştirmişti.

Yabancı basında çıkan iddialara göre Elon Musk’a da Beyaz Saray’daki görüşmelerine takım elbise ile katılma zorunluluğu getirildi.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, Musk ile Marco Rubio arasında yaşanan kavga toplantıya damga vurdu.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, Musk ile Marco Rubio arasında yaşanan kavga toplantıya damga vurdu.

İddiaya göre kabine toplantısındaki tartışmanın ana konusu Rubio'nun Dışişleri Bakanlığı'nda kimseyi kovmamış olmasıydı. Musk bu konuda Rubio'ya çıkışırken bakan da 1.500'den fazla Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin erken emekli edildiğini hatırlattı.

Kaynak

Elon Musk’un yönetimde öne çıkması daha önce de Cumhuriyetçi Parti’de rahatsızlık yaratmıştı.

Elon Musk’un yönetimde öne çıkması daha önce de Cumhuriyetçi Parti’de rahatsızlık yaratmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Elon Musk ile Marco Rubio arasındaki kavgaya müdahelesi ise iki tarafı da kırmayarak oldu. 

Trump, Rubio'nun 'harika bir iş' çıkardığını ve başa çıkması gereken daha birçok şey olduğunu söyledi. 

Trump, “Rubio çok meşguldü, sürekli seyahat ediyor ve gazetecilerin önüne çıkıyordu. Bu yüzden 'herkesin birlikte çalışması' gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

Elan Musk toplantıda Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile de tartıştı.

Elan Musk toplantıda Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ile de tartıştı.

Duffy, Musk'ın ekibinin hava trafik kontrolörlerini işten çıkarmaya çalıştığını söyledi ve ekledi: 'Ne yapmam gerekiyor? Şu anda ilgilenmem gereken birden fazla uçak kazası var ve sizinkiler benden hava trafik kontrolörlerini kovmamı mı istiyor?'

Musk bu iddiaları yalanlarken, Duffy'den 'sözde kovulanların' isimlerini istedi. Duffy de isim veremeyeceğini, çünkü kovulmalarını engellediğini savundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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