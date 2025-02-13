İnsanlar Senin Neyini Seviyor?
İnsanlar Senin Neyini Seviyor?
Hepimizin etrafında bizi seven ve değer veren insanlar var. Peki, hiç düşündün mü insanlar seni en çok hangi özelliklerinle seviyor? Bazen farkında olmadığımız ya da önemsiz sandığımız özellikler, başkalarının gözünde çok kıymetli olabilir. Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaşlarınla bir buluşma ayarlarken nasıl davranırsın?
4. Sosyal ortamda yeni biriyle tanıştığında ilk tepkin ne olur?
5. İnsanlar seninle sırlarını paylaşır mı?
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6. Sence insanlar seninle vakit geçirdiğinde ne hisseder?
7. En zor anında yanında kim olsun istersin?
8. En sevdiğin renk hangisi?
9. Yeni bir ortama girdiğinde kendini nasıl hissedersin?
10. Dedikodu yapar mısın?
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Enerjini ve neşeni seviyorlar!
Güvenilir olmanı seviyorlar!
Sakinliğini seviyorlar!
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