Hangi Hayvanla En Yakın Arkadaş Olurdun?
Hangi Hayvanla En Yakın Arkadaş Olurdun?
Hepimizin içinde bir hayvan sevgisi vardır ama hiç düşündün mü, hangi hayvan senin ruhuna en yakın olabilir? Bazı hayvanlar sosyal, bazıları yalnızlığı sever, bazıları ise maceraperesttir. Hangi hayvan seninle en uyumlu, öğrenmek için teste başlayalım!
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1. Hafta sonunu nasıl geçirirsin?
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2. Özgürlüğe ne kadar önem verirsin?
3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisidir?
4. Stresle başa çıkabiliyor musun?
5. Bir hayvanla arkadaş olsan onun nasıl biri olmasını isterdin?
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6. Kendini en çok hangi mevsimde canlı hissedersin?
7. Hangi özel gücü isterdin?
8. Peki en yakın arkadaşın sana karakter olarak benziyor mu?
9. Başkalarına yardım etmek konusunda ne düşünüyorsun?
Sen köpekle en yakın arkadaş olurdun!
Sen kediyle en yakın arkadaş olurdun!
Sen yunusla en yakın arkadaş olurdun!
Sen kartalla en yakın arkadaş olurdun!
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