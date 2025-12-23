onedio
Ela Rümeysa Cebeci’nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı: "Kullandıklarımın Suç Olduğunu Bilmiyordum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.12.2025 - 17:35

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ifade vermiş ve tutuklanmıştı. Cebeci’nin savcılıkta verdiği ek ifadenin detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile 2021 yılında bir ilişki yaşadığını söyleyen Cebeci, kullandığı maddelerin suç olduğunu bilmediğini söyledi. 

Kaynak: Pointer / X

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin, geçtiğimiz günlerde savcılıkta verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Ela Rümeysa Cebeci ifadesinde şunları söyledi;

“2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık.

Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum.

Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini de kendi rızamla verdim.

Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kimyasal uyuşturucu kullanmadım.

Kullandıklarımın suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm.

Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. Kokain maddesini kullanmadım.

Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
