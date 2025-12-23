Ela Rümeysa Cebeci’nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı: "Kullandıklarımın Suç Olduğunu Bilmiyordum"
Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ifade vermiş ve tutuklanmıştı. Cebeci’nin savcılıkta verdiği ek ifadenin detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile 2021 yılında bir ilişki yaşadığını söyleyen Cebeci, kullandığı maddelerin suç olduğunu bilmediğini söyledi.
Kaynak: Pointer / X
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci’nin, geçtiğimiz günlerde savcılıkta verdiği ek ifade ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Artık kimsenin uyuşturucu testine güvenmeyin. Nasıl olsa parayı veren her türlü değiştirebiliyormuş (!)
"Kullandıklarımın suç olduğunu bilmiyordum." dedi, DÜNYADAN HABERİ OLMAYAN !!!!!!!HABER SUNUCUSU. bizde YEDİK
TCK’da bilmiyordum diye bir şey yok.. Bayılıyorum şu hakimleri polisleri salak yerine koymaya çalışan ifadelere… Cebime nereden girdiğini anlamadım a aaa kim... Devamını Gör