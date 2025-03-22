Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Macaristan-Türkiye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Macaristan-Türkiye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, İstanbul RAMS Park'ta oynanan müsabakadan galip ayrıldı. UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için önemli bir avantaj yakalayan Ay-Yıldızlılarımız şimdi de rövanşa hazırlanıyor. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Uluslar Ligi play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye, Macaristan'ı yenerse rakibi kim olabilir?
İşte, detaylar...
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Milli maç için geri sayım başladı: Macaristan-Türkiye karşılaşması Budapeşte'de gerçekleşecek!
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Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman Oynanacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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