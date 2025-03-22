Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Macaristan-Türkiye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, İstanbul RAMS Park'ta oynanan müsabakadan galip ayrıldı. UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için önemli bir avantaj yakalayan Ay-Yıldızlılarımız şimdi de rövanşa hazırlanıyor. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Uluslar Ligi play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye, Macaristan'ı yenerse rakibi kim olabilir?

İşte, detaylar...