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Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Macaristan-Türkiye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Macaristan-Türkiye Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

UEFA Milli Takım
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 21:57

UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, İstanbul RAMS Park'ta oynanan müsabakadan galip ayrıldı. UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için önemli bir avantaj yakalayan Ay-Yıldızlılarımız şimdi de rövanşa hazırlanıyor. Peki, Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Uluslar Ligi play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye, Macaristan'ı yenerse rakibi kim olabilir? 

İşte, detaylar...

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Milli maç için geri sayım başladı: Macaristan-Türkiye karşılaşması Budapeşte'de gerçekleşecek!

Milli maç için geri sayım başladı: Macaristan-Türkiye karşılaşması Budapeşte'de gerçekleşecek!

A Milli Takımımız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen karşılaşmada Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj sağladı. Rövanş öncesi motivasyonu artıran karşılaşmanın ilk golü 9. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. İkinci gol 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu, üçüncü gol ise 73. dakikada İrfan Can Kahveci tarafından atıldı. Rakip takımın golü 25. dakikada Andras Schafer tarafından kaydedildi. 

Heyecanlı geçen Türkiye-Macaristan maçının ardından rövanşta, Orkun Kökçü cezalı olacak. Ancak Arda Güler ve Merih Demiral'ın cezalarının ardından takıma dönmeleri bekleniyor. 

Türkiye, Macaristan'ı Rövanş Maçında Galip Gelirse Olası Rakipleri

Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman Oynanacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Macaristan-Türkiye Maçı Ne Zaman Oynanacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Ay-Yıldızlılarımız eşleşmesinin rövanş maçı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da yerlerini alacaklar. Macaristan-Türkiye rövanş maçı, 23 Mart Pazar günü gerçekleşecek. 

Macaristan-Türkiye Maçı Saat Kaçta? 

Macaristan-Türkiye Uluslar Ligi play-off rövanş maçı bu pazar akşamı TSİ 20.00'de Budapeşte'de gerçekleşecek.

Macaristan-Türkiye Maçı Hangi Kanalda Yayınalanacak? 

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu Macaristan-Türkiye rövanş maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşma ise TV8 ve EXXEN'de yayınlanacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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